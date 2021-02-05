Kahvehaneye ateş açan zanlının cezası belli oldu

Gemikonağı’nda meydana gelen adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranmakta olan ve polise 3 ay sonra teslim olan zanlı Taşkın Güneş dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Andın Baytunç olayla ilgili bulguları aktardı. Baytunç 8 Kasım 2020 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Gemikonağı'nda Ali Bağdaş'ın Kahvesi diye bilinen kahvehaneye giden Bostancı'da sakin zanlı Taşkın Güneş’in daha önceden husumeti olduğu gerekçesiyle kahvehanenin içerisinde bulunan İbrahim Güder ve Behiç Kurtcebe ve Taner Işıklar'ın üzerine doğru tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu markası ve model meçhul 9 mm çapındaki tabanca ile birkaç el ateş ettiğini söyledi. Polis zanlının ateş etmesine müteakip, kahvehane içerisinde bulunan İbrahim Güder'in karın kısmından, Behiç Kurtcebe'nin sol kasığından, Taner Işıklar'ın ise bel kısmından yaralanmasına sebep olduğunu mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili tüm yaralıların 112 Acil Servis ile Lefkoşa Devlet Hastahanesine kaldırılmalarına müteakip müşahede altına alındıklarını ve bilahare olayda yaralanan tüm şahıslar tedavilerine müteakip hastanelerden taburcu olmalarına rağmen henüz tam anlamıyla iyileşememiş ve çeşitli zamanlarda tedavilerine devam edilmekte olduğunu belirtti. Polis Müfettiş Muavini Andın Baytunç olay yerinde yapılan inceleme neticesinde 5 adet 9 mm'lik boş kovan, 2 adet 9 mm'lik mermi çekirdeği bulunarak, emare olarak zapt edildiğini ayrıca zanlının olay günü kullandığı NS 575 plakalı Mercedes marka aracının aşağı Bostancı'da ikametgâhında bulunup emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Baytunç zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve olaydan yaklaşık 3 ay sonra 25 Ocak 2021 tarihinde avukatı ile birlikte Lefke Karakolu'na gelip teslim olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlının geçmişten günümüze 16 adet sabıkası bulunduğunu, olayın ardından zanlının yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığını ve 25 Ocak tarihinde geri dönerek polise teslim olduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin ciddiyetine vurgu yaparak zanlının can güvenliği ve yargılanmadan kaçmasını engellemek maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesini talep etti.

Zanlı avukatının tutuklu yargılanma sürecine itiraz etmesi üzerine gerçekleştirilen duruşma 2 saat sürdü. Duruşmanın ardından huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer olayın ciddiyetine zanlının yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçmasını da göz önünde bulundurarak 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.