  • BIST 96.520
  • Altın 183,965
  • Dolar 4,5892
  • Euro 5,3587
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Kalyoncu: “Elektrikte Kriz Kapıda!"

» »
Kalyoncu, kablo ile Türkiye'den elektrik getirileceği gerekçesi ile santral yatırımlarının yapılmadığına dikkat çekerek “Enerjiden sorumlu bakan değişti. Zihniyet değişmedi” yorumunda bulundu.
Kalyoncu: “Elektrikte Kriz Kapıda!"

Kalyoncu'nun sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştığı yorumu şöyle:

“Elektrikte Kriz Kapıda!

Enerjiden sorumlu bakan değişti. Zihniyet değişmedi!

Ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu yeni santral yatırımları, kablo ile TC'den elektrik getirilecek gerekçesi ile geciktiriliyor!

Geçen yıl ucu ucuna yeten üretim, bu yıl açık verecek. Hemen yatırım kararı alınıp harekete geçilmezse, önümüzdeki yıl kriz daha da büyüyecek. Zamanında ve doğru bir palanlamayla alınmayan kararlar, elektrik fiyatlarının daha da artmasına neden olacak.

Bir önceki Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun almış olduğu yeni santral yatırım kararı, enerjiden sorumlu önceki bakan tarafından da engellenmişti"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu'ndan Çalışma Bakanlığı’na siyah çelenk29 Haziran 2018 Cuma 17:06
  • BKP: “Görüşmelerin en erken zamanda başlaması için BM inisiyatif almalı”29 Haziran 2018 Cuma 17:00
  • YKP: “Şimdi o sokaklarda yürümeye devam etme zamanıdır”29 Haziran 2018 Cuma 15:45
  • Töre: “Rum yönetiminin yakıt alanlara ceza yağdırması faşist bir yaklaşım”29 Haziran 2018 Cuma 15:40
  • Emekliler, sorunlarına çözüm bekliyor29 Haziran 2018 Cuma 15:30
  • Devlet Laboratuvarı projesi ihale dosyası hazırlanması için sözleşme imzalandı29 Haziran 2018 Cuma 15:15
  • KSP, Türkiye’de gerçekleşen seçimleri değerlendirdi29 Haziran 2018 Cuma 15:10
  • Erhürman: "Bu vizyon Kıbrıslı Türklere de Rumlara da kaybettirir"29 Haziran 2018 Cuma 15:05
  • Sol Hareket: “Çeler’in açıklamaları kabul edilemez”29 Haziran 2018 Cuma 15:00
  • Ombudsman’ın “miras yoluyla “T” izni başvurusuyla ilgili raporu29 Haziran 2018 Cuma 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti