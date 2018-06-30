Kalyoncu: “Elektrikte Kriz Kapıda!"

Kalyoncu, kablo ile Türkiye'den elektrik getirileceği gerekçesi ile santral yatırımlarının yapılmadığına dikkat çekerek “Enerjiden sorumlu bakan değişti. Zihniyet değişmedi” yorumunda bulundu.

Kalyoncu'nun sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştığı yorumu şöyle:

“Elektrikte Kriz Kapıda!

Enerjiden sorumlu bakan değişti. Zihniyet değişmedi!

Ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu yeni santral yatırımları, kablo ile TC'den elektrik getirilecek gerekçesi ile geciktiriliyor!

Geçen yıl ucu ucuna yeten üretim, bu yıl açık verecek. Hemen yatırım kararı alınıp harekete geçilmezse, önümüzdeki yıl kriz daha da büyüyecek. Zamanında ve doğru bir palanlamayla alınmayan kararlar, elektrik fiyatlarının daha da artmasına neden olacak.

Bir önceki Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun almış olduğu yeni santral yatırım kararı, enerjiden sorumlu önceki bakan tarafından da engellenmişti"