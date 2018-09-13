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Kalyoncu: Elektrikte zam tek çare değildir!

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El-Sen eski Başkanı Tuluy Kalyoncu sosyal medya üzerinden yapıtığı açıklamada bugün eylemde olan KIBTEK'e yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Kalyoncu: Elektrikte zam tek çare değildir!

El-Sen eski Başkanı Tuluy Kalyoncu KIB-TEK'deki sorunların çözümü için zamımn tek çare olmadığını başta AKSA sözleşmesinin revize edilmesi ve elektrik faturalarındaki KDV'nin sıfırlanması olmak üzere alınabilecek tedbirlerin olduğunu söyledi. El-Sen eski Başkanı Tuluy Kalyoncu sosyal medya üzerinden yapıtığı açıklamada bugün eylemde olan KIBTEK'e yönelik değerlendirmelerde bulundu. AKSA'nın sözleşmesinin revize edilmesi ve elektrik faturalarındaki KDV'nin sıfırlanması olmak üzere alınabilecek tedbirlerin olduğuna vurgu yaptı.

Kalyoncu'nun paylaşımı şöyle:

“AKSA'nın yıllık karı, yaklaşık 105 milyon TL. KIBTEK'e ait dizel santrallere göre AKSA'dan alınan 1 kWs elektrik için en az 15 kuruş daha fazla ödüyoruz.

AKSA'nın toplam üretim içindeki payı, yaklaşık % 50. KIBTEK, ayni miktarda enerjiyi kendine ait dizel santrallerinde üretseydi, 1 kWs enerji için 7 kuruş daha az ödeyebilecek ya da bu miktar ile her yıl 15 MW'lık güneş santralleri kurabilecek, yılda yaklaşık 25 milyon kWs temiz enerji üretebilecektik.Mevcut tarifeler, ne toplum için ne de KIBTEK için sürdürülebilir değildir.ZAM, tek çare değildir! Daha fazla zaman kaybetmeden , başta AKSA sözleşmesinin revize edilmesi ve elektrik faturalarındaki KDV'nin sıfırlanması olmak üzere alınabilecek bir takım tedbirlerle toplumun enerji maliyetlerinin daha fazla artışı engellenebilir.Çare özelleştirme değil. Bu nedenle KIBTEK'in santral yatırımı yapmasını engellemekten artık vaz geçin!”

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