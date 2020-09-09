Kamu Emekçileri Sendikası (K.E.S): “ SINIFTA KALDINIZ”

Ne eğitim, ne esnaf ,ne de psikoloji hiçbir şey bırakmadınız.

Ne eğitim, ne esnaf ,ne de psikoloji hiçbir şey bırakmadınız.

Yurt dışından ülkelerine dönmek zorunda kalan çocuklarımıza 14 gün karantina uyguladınız. Bazı çocuklarımız bu süreyi çok da uygun olmayan koşullarda geçirse bile, hiç kimse sesini çıkarmadı, herkes koyduğunuz kurala uydu.Toplum olarak her türlü fedakarlığı ve hassasiyeti göstererek,kendimizi izole ettik. Aylarca, anne, baba , çoluk çocuğumuzu aynı ülkede yaşamış olmamıza rağmen görmedik. Adeta onları koruma altına aldık.

Toplum kendi kendine yetmeye, iç dinamitler çalışmaya başlamışken,aylardan sonra esnaf nefes almaya, eğitim hazır duruma gelmişken, her şey normalleşmeye başlamışken bir anda her şeyi alt üst ettiniz.

Ne mi yaptınız ?

Tam 73 gün sıfır vaka olan ülkemizde karantina kurallarını ortadan kaldırarak adeta virüse davetiye çıkardınız. Bizlerin, çocuklarımızın kısacası toplumun yaptığı fedakarlığı 1 günde sıfırladınız.Sonra aklınız başınıza geldi ve 1 hafta karantina kuralı getirdiniz. Onu bile yaparken kumarcıları muaf tutmaya çalışarak yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Şimdi de okulları açmayalım, orayı kapatalım , burayı kapatalım diyorsunuz.

Galiba en doğrusu sizin kendi kendinizi kapatmanızdır.

Çünkü, ne eğitim ,ne esnaf ne de psikoloji bırakmadınız.

Evet Sınıfta Kaldınız.