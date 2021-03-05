Kamu Maaşlarına tırpan! HP dondurulabilir, geçici uygulama kalıcı olabilir!

Başbakan Saner, Türkiye ile imzalanan 2021 yılı iktisadi ve Mali İşbirliği protokolü ile, 2020 yılından kullanılmayan 750 milyon TL’nin de ek bütçe olarak 2021 yılı bütçesine eklenmesiyle 3 milyar 250 milyon TL’lik bir kaynağın ülkeye gelmesinin önünün açıldığını kaydetti. Bu kaynağın iki bölümde kullanılacağını belirten Başbakan Saner, 1 milyar 700 milyon TL’nin Hibe olarak, 800 milyon TL’nin ise kredi olarak kullandırılacağını belirtti.

Bütçe açığını kapamak için bir dizi tedbirler alınacağını söyleyen Saner, hayat pahalılığının dondurulmasının gündeme gelebileceğini aktardı.

Mart ayının bütçe için zor bir dönem olacağını dile getiren Saner, giderleri kısmak, gelirlerin arttırılması için çalışma yapacaklarını belirtti.

Başbakan Saner, geçtiğimiz yıldan aktarılan 750 milyon TL’nin bir kısmının hapishane gibi halen devam eden işlerin bütçesi olduğunu ifade etti. Saner, Kovid-19’un tüm dünya ekonomisini sarstığı dönemde bütçenin üçte birlik bölümüne yakınlık bir rakamının KKTC’ye hibe veya kredi olarak aktarılmasının önemine işaret ederek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti. Giderlerin kısılması ve gelirlerin artırılmasının gündemlerinde olduğunu kaydeden Başbakan Saner, Bakanlar Kurulunun maaşların ardında kalan tüm harcamalarda yüzde 10 kesinti yapılması yönündeki kararını anımsattı, buradan elde edilen gelirle reel sektörün destekleneceğini ve bütçe açığının kapatılmasının hedeflendiğini söyledi. Yapısal değişikliklere de gidileceğini belirten Başbakan Saner Anavatan Türkiye cumhuriyeti ile imzalanan protokolde herhangi bir özelleştirme öngörülmediğini belirt ancak kendi önerileri arasında 2012 yılında gerçekleştiremedikleri telefon dairesinin kamu özel ortaklığı ile özelleştirilmesinin bulunduğunu söyledi. Başbakan Saner, “Bizim gençlerimize yatırım yapma zorunluluğumuz var. Bu dönemde KKTC’nin hala daha bakır kablolar üzerinden iletişim sağlamasını kabullenmem mümkün değildir” diye konuştu. Meclis’te kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Başbakan Saner, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı ekleri ile birlikte tüm parti başkanlarına gönderdiğini belirtti. Eylem planının sürekli takip edileceğini belirten Başbakan Saner, yasal çalışmaların bitmesi için de mücadele edeceklerini söyledi. Müşavirlik sisteminin ortadan kalkması için ilk adımı atacaklarını ifade eden Başbakan Saner, 2009 yılından bu yana bu yasayı geçirmek için uğraştıklarını kaydetti. Anavatan Türkiye ile ilişkilerin anne- yavru ilişkisi olduğunu, sevgi ve saygıya dayandığını belirten Başbakan Saner “bu işleri düzenlemek bizlerine geleceğe daha rahat bakmasını sağlayacaktır. 20 yıl bir yasayı geçirmekte sıkıntı yaşıyorsak kimsenin bize bir şey söylemesine gerek, yok bizim kendi kendimizi sorgulamamız lazım... Kimsenin bize bunu yap demesini beklememiz gerekir” diye konuştu. Bir soru üzerine Başbakan Saner, protokolün yapılacak olan işlemlerin denetlenmesi için bir yıllık imzalandığını kaydetti.