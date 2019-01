Kamu-Sen, hükümetin, bir an önce, “geçici çalışanlara” iş güvencesi verecek yasal düzenlemeyi gündeme almasını istedi.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında Kamu Görevlileri Yasası’ndan çıkarılan “geçici memur istihdamı” ile halen geçici statüde kamuda çalışmakta olan ve yıllardır görevlerini yerine getirenlerin yasal bir boşlukta kaldığını belirterek, bu düzenleme ile geçici olarak istihdamın önüne geçildiğini, ancak çalışanların hakkının korunamadığını ve gelmiş geçmiş tüm siyasilerin yaratmış olduğu bu düzenin içinde çalışanların haklarını alamadığını savundu.

Önceki hükümet döneminde geçicilerin kadrolanması ile ilgili yasa çalışması yapıldığını, kendilerinin ortada Anayasa Mahkemesinin kararı olduğunu ve kadrolamanın olamayacağını söylemelerine rağmen kadro üzerine gidildiğini ve sonuç olarak Anayasa Mahkemesi’nin meclisten geçirilen yasaya hayır dediğini hatırlatan Kıdrışlıoğlu, aynı dönemde bunun yolunun “İş Güvencesi” olması gerektiğini söyleyerek, ortak bir iş güvencesi yasa önerisi hazırladıklarını ve o zamanki ana muhalefet, şimdiki hükümet ortağı CTP tarafından Meclisten ivediliği alınarak komiteye gönderildiğini ,ancak yasa tasarısının komitede kaldığını ifade etti.

Kıdrışlıoğlu, Başbakan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’la farklı zamanlarda bu konuyu yeniden görüştüklerini, iş güvencesi sağlayacak yasanın bir an önce geçirilmesi konusunda olumlu geribildirimler aldıklarını, ancak yıllardır bunu bekleyen 1017 kişiyi ilgilendiren bu yasa için henüz hızlandırılmış bir çalışma görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kıdrışlıoğlu, “İstenildiğinde bazı yasaların hızlıca hazırlandığını izliyoruz ve hali hazırda bir yasanın bulunduğunu hatırlatarak kamuda çalışan 1017 geçici memurumuzla ilgili bilinmezliğin ortadan kalkmasını talep ediyoruz. Yıllardır kamu görevini yerine getiren ve statüsü bulunmayan, yasal birçok haktan yararlanamayan bu çalışanlarımızın ivedilikle yasal statüye kavuşturulmasını ve hükümetin bir an önce bu sorunu ortadan kaldıracak “geçici çalışanlara iş güvencesi” verecek yasal düzenlemeyi gündeme almasını istiyoruz” dedi.