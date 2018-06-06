Kamu-Sen ile KİÜ arasında protokol imzalandı

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) arasında protokol imzalandı.

Protokol uyarınca KİÜ’de eğitim görmek isteyen Kamu-Sen üyeleri, eşleri ve çocuklarına yüzde 50 oranında burs verilecek.

Kamu-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, protokole Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ile KİÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel imza koydu.

ATAN

Protokol imza töreninde konuşan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, protokolün kamu görevlilerinin yararına olacak bir protokol olduğunu, kendilerine % 50 oranında bir burs verileceğini ifade etti.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgiyi, çıkaracakları bilgilendirme broşürleri ile de duyuracaklarını kaydeden Atan, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İmza töreninde, Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel ile Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş da konuştu.