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KAMU-SEN’den Arıklı’ya Destek

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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, 7 çalışanının işine son veren Taşel’e yaptırım kararı alan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya destek verdi.
KAMU-SEN’den Arıklı’ya Destek

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, 7 çalışanının işine son veren Taşel’e yaptırım kararı alan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya destek verdi. Atan, “Sayın Arıklı’ya teşekkür etmek istiyorum. Taşel’den 7 kişinin bu pandemi döneminde işten çıkarılmasına bizimle birlikte tepki gösterdi. Diğer şirketlere de umarım bu durum örnek olur” dedi.

Devletin Taşel’in yüzde 33 ortaklığı olduğunu ifade eden Metin Atan, şunları söyledi: 

“Bu konuda ilgili firma ile toplu sözleşme imzalamaya gittiğimizde bizi sürekli oyaladılar. Biz bunu bakana söylediğimizde kendisi bu durumun yanlış olduğunu Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı olsa bile Türkiye’nin bu pandemi döneminde kimsenin işten çıkarılamayacağı ile ilgili yasa geçirdiğini belirtti. Bu pandemi döneminde sorgusuz sualsiz işten durdurmalara müsaade etmeyeceğini söylemişti. Sözünü tuttu..”

Bu söylemin bakanlık düzeyinde bir ilk olduğunu ifade eden Kamu-Sen Başkanı Atan, “Biz de sendika olarak bu konu ile ilgili yasal adımları atacağız. İlgili şirketin 5-6 ay içerisinde 12 milyonluk bir cirosu var. Kendilerine soruyorum bu kadar kar elde ederken neden işçilerinizi çıkartıyorsunuz? Sayın Arıklı’nın duruşundan dolayı kendilerini destekliyoruz. Arıklı’nın diğer yolsuzlukların üstüne gittiğini de görüyoruz. Halkın ve bizim beklediğimizde bu yolsuzlukları sonuca bağlaması ve yaptırımları uygulamasıdır. Sayın Arıklı doğru yolda yürüdüğü sürece kendilerine destek olacağımızı da belirtmek isterim” diye konuştu.

112  ACİL’E BASKILAR SÜRÜYOR

112 ile ilgili baskıların da  hala devam ettiğini belirten Metin Atan, “Bakanın duyarsızlığı bu konuda devam ediyor.  112 sorumlusu çalışanlarına mobbing  uygulanmaya devam ediliyor. Çalışanlar için artık çekilmez hale gelmiş durumda. Bu duruma bakan seyirci kalıyor fakat biz kalamayız. Bakan sessiz kaldığı sürece Mahkeme ve grev dahil her türlü eylemi gerçekleştireceğimizi buradan kamuoyuna bildirmek isterim” dedi.

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