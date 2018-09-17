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Kamuda kış mesaisi başladı

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Kamuda çalışma saatlerinin değişeceği kış mesaisi başladı.
Kamuda kış mesaisi başladı

Personel Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-12.30 /13.00-16.15 saatleri arasında mesai yapılacak.

Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00- 17.30 saatleri arasında çalışılacak. 
Yaz mesaisine 14 Mayıs’ta başlanmıştı. 
 

DİĞER MESAİ DÜZENLEMELERİ 
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ile Girne Gümrük Şube Amirliğinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 - 12.00/ 12.30 - 16.15, Perşembe günü 08.00 - 12.00/12.30 - 17.30 mesaisi uygulanacak.
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ndeki çalışma saatleri ise, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 - 12.00/12.30 -15.45; Perşembe 07.30 - 12.00/12.30- 17.00 olacak.
 

Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri, Şht. Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan’da mesai saatleri, haftalık çalışma süresinin 40 saati aşmaması ve haftada iki gün izinli olacak şekilde düzenlendi. Buna göre, mesai saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 - 12.00/12.30 - 15.45; Perşembe: 07.30 -12.00/12.30 -17.00 şeklinde olacak. 
Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 saati aşmamak ve haftada iki gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek. 
 

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerinin kış mesai saatleri ise Pazartesi-Cuma 07.45-15.45 olarak düzenlendi.

Öğle dinlenme süreleri, 12.30-14.00 saatleri arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde amirleri tarafından ayarlanacak. 
 

Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesinin (1)’inci fıkrası çerçevesindeki kamu sağlık çalışanları da Pazartesi-Cuma 07.45-15.45 saatlerinde çalışacak. Öğle dinlenme süreleri,12.30 – 14.00 saatleri arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde amirleri tarafından düzenlenecek. 
 

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

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