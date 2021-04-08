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Kamuda Örgütlü 6 Sendika Hp Ödeneğinin Durdurulması Kararını Protesto İçin Genel Grev Yapıyor

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Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasını protesto için genel grev yapıyor.
Kamuda Örgütlü 6 Sendika Hp Ödeneğinin Durdurulması Kararını Protesto İçin Genel Grev Yapıyor

Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasını protesto için genel grev yapıyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi Sen) üyeleri gerçekleştirilecek kortejlerle meclis önüne yürüyecek.

HAK-SEN DE TAM GÜN GREVE GİDECEK

Eşit Hak ve Adalet Sendikası da (HAKSEN), hükümetin aldığı “hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle dondurulması” kararına karşı örgütlü olduğu iş yerlerinde tam gün grev kararı aldı. Sendika, 08.00-17.30 saatleri arasında örgütlü olduğu iş yerlerinde tam gün grev gerçekleştirecek.

KTAMS VE KAMUSEN’İN GAZİMAĞUSA HASTANESİ LABORATUVARI’NDAKİ SÜRESİZ GREVİ DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Gazimağusa Hastanesi’nde tam gün uyarı grevi yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) grevi, sadece Laboratuvar bölümünde sürüyor. Sendikalar, laboratuvarda ihtiyaç duyulan personel istihdam edilene kadar grevin devam edeceğini açıklamıştı.

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