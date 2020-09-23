  • BIST 1.103
  • Altın 465,861
  • Dolar 7,6750
  • Euro 8,9739
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

Kamuoyu yoklamalarının yayınlanabileceği son tarih 26 Eylül

» »
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının yayınlanabileceği son tarihin 26 Eylül Cumartesi olduğunu hatırlattı.
Kamuoyu yoklamalarının yayınlanabileceği son tarih 26 Eylül

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının yayınlanabileceği son tarihin 26 Eylül Cumartesi olduğunu hatırlattı.

YSK’dan yayımlanan duyuruda, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesine işaret edildi.

İlgili yasaya göre seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceği, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada “Bu nedenle, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 26 Eylül 2020 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı; yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının yayınlanabileceği son tarihin 26 Eylül Cumartesi olduğunu hatırlattı.

YSK’dan yayımlanan duyuruda, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesine işaret edildi.

İlgili yasaya göre seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceği, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada “Bu nedenle, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 26 Eylül 2020 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı; yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Çok ciddi yükselişteyiz”23 Eylül 2020 Çarşamba 12:45
  • Akdeniz'de Türkiyesiz doğal gaz forumu resmiyet kazandı23 Eylül 2020 Çarşamba 12:42
  • İlçe Emniyet Kurulları İş Yerlerinde Denetimler Yaptı23 Eylül 2020 Çarşamba 12:40
  • Sağlık Bakanlığı 22 Eylül 2020 risk değerlendirmesine göre pek çok ülkenin kategorisi değişti23 Eylül 2020 Çarşamba 12:40
  • “Doğrusu Siyasi Eşitliğe Dayalı Federasyon”23 Eylül 2020 Çarşamba 12:11
  • KTOEÖS Ve ÖYAK Cihaz Alımı İçin Bağış Kampanyası Başlattı23 Eylül 2020 Çarşamba 12:10
  • Denktaş “Çözüme Mahkumuz” Anlayışıyla Hareket Edildiği Sürece Rumların Paylaşıma Yanaşmayacağını Belirtti.23 Eylül 2020 Çarşamba 12:00
  • Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Girne’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.23 Eylül 2020 Çarşamba 11:47
  • Manavoğlu: ‘’jeneratörler El-Sen tarafından sabote edildi’’23 Eylül 2020 Çarşamba 11:39
  • LTB, Yaşlılara Hizmet Birimi’ne Üye 65 Yaş Ve Üzeri Yurttaşlarına 28 Bin Maske Dağıtıyor23 Eylül 2020 Çarşamba 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti