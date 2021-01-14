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KAMUSEN, Dr. Fazıl Küçük’ün Ölümünün 37. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 37. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.  Sendika Genel Başkanı Metin Atan, mesajında, “Cesaret ve kararlılığıyla halkına ışık tutmuş bir liderdi” ifadelerine yer verdi.
KAMUSEN, Dr. Fazıl Küçük’ün Ölümünün 37. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 37. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.  Sendika Genel Başkanı Metin Atan, mesajında, “Cesaret ve kararlılığıyla halkına ışık tutmuş bir liderdi” ifadelerine yer verdi.

Atan, Kıbrıs Türklerinin milli mücadele kahramanı Dr. Fazıl Küçük’ün, halkın özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda kutsal bir görev üstlendiğini, hayatını halkının varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihiyle bütünleşmiş Dr. Küçük’ün, karanlık dönemde halka moral vermesinin yanı sıra, insani özellikleriyle öne çıkan bir lider olduğunu belirten Atan, dönemin zor şartlarında yaşam sürmeye çalışan insanlara yaptığı karşılıksız iyiliklerin Dr. Küçük’ün halkına olan sevgisinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

Atan, Dr. Küçük’ün, yüreği insan sevgisiyle dolu, kişiliğiyle genç, yaşlı herkesçe tanınan, gittiği her yerde büyük saygı ve sevgiyle karşılanan değerli bir şahsiyet olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“O’nun Türk toplumunu insanca bir yaşama kavuşturmak adına yaptıkları saymakla bitmez. Dr. Küçük, en zor yıllarda ortaya çıkarak cesaret ve kararlılığıyla halkına ışık tutmuş tüm baskı, tehdit ve saldırılar karşısında umutsuzluğa kapılmadan, yılmadan halkıyla birlikte mücadelesini sürdürmüştür”

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