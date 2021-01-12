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KAMUSEN’den Grev Uyarısı

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuvarlarındaki personel yetersizliğinden dolayı grev yapma uyarısında bulundu.
KAMUSEN’den Grev Uyarısı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuvarlarındaki personel yetersizliğinden dolayı grev yapma uyarısında bulundu.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, yazılı açıklamasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi Hematoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Seroloji, Koagülasyon ve Eliza Laboratuvarları ile Kan Bankası personelinin çok ağır şartlar altında çalıştığını, tükenmişlik sendromundan dolayı dayanacak güçlerinin kalmadığını kaydetti.  

Laboratuvarda 10 olması gereken personel sayısının şu anda 5 olduğunu ve bu şekilde nöbetlerin dönmediğini söyleyen Atan, bu servislere Sağlık Bakanlığının keyfi personel aktarımı yaptığını da gözlemlediklerini ileri sürdü.

Atan, en geç Cuma gününe kadar Bakanlık tarafından çözüm bulunmaması durumunda KAMUSEN’in eylem ve grev dâhil her türlü yasal hakkını uygulayacağını bildirdi.

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