  • BIST 1.480
  • Altın 446,646
  • Dolar 7,3706
  • Euro 9,0539
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

KAMUSEN’den Yeni Yıl Mesajı

» »
Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Metin Atan yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayarak 2021 yılının en güzel başlangıçları müjdelemesini diledi.
KAMUSEN’den Yeni Yıl Mesajı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Metin Atan yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayarak 2021 yılının en güzel başlangıçları müjdelemesini diledi.

Yeni yıl mesajında, 2020 yılının zor ve mücadele dolu bir yıl olduğuna dikkat çeken Atan, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle herkesin ve her kesimin zorlandığı bir yıl olduğunu ifade etti. 

Atan, mesajında “Acısıyla, tatlısıyla, güzel ve kederli günleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni ümitlerle, yeni beklentilerle yeni bir yıla giriyoruz. 2021 yılının tüm milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, başta sağlık çalışanlarımız olmak kaydıyla tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ergün Olgun, Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti30 Aralık 2020 Çarşamba 17:33
  • Başbakan Ersan Saner Komutanları Kabul Etti30 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
  • TÜK çalışanları ödeniyor30 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
  • Yarıyıl tatili öne çekildi!30 Aralık 2020 Çarşamba 17:17
  • Evlerde 10 Kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaklandı30 Aralık 2020 Çarşamba 17:14
  • Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak!30 Aralık 2020 Çarşamba 17:13
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı!30 Aralık 2020 Çarşamba 17:12
  • Uyuşturucu Operasyonunda tutuklanan 6 kişi mahkemeye çıkarıldı30 Aralık 2020 Çarşamba 16:53
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Basın Bildirisi Yayımlayarak Halkın ve Üreticilerin Yeni Yılını Kutladı.30 Aralık 2020 Çarşamba 16:43
  • Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürlüğüne Münevver Çağın atandı30 Aralık 2020 Çarşamba 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti