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Kanada'da kocasına tasma takıp gezdiren kadına bin 200 dolar ceza

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Kanada’da corona virüsü kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü.
Kanada'da kocasına tasma takıp gezdiren kadına bin 200 dolar ceza

Kanada’da corona virüsü kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü.

Quebec eyaletinin Sherbrooke bölgesinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan köpek gezdirmeyi eşi üzerinde deneyen kadın, adama tasma takarak sokağa çıktı.

CEZADAN KAÇAMADILAR

Polis kontrolüne denk gelen kadın, “Köpeğimi gezidiriyorum. Bu gayet doğal” ifadelerini kullandı. Ancak paçayı kurtaramayan çifte kişi başı 1200’er dolar para cezası kesildi.

Quebec’te akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı. Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkarmak dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.

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