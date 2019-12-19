  • BIST 110.921
  • Altın 281,884
  • Dolar 5,9365
  • Euro 6,5971
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kanal İstanbul - İmamoğlu: Bu bir rant projesi, hukuki haklarımızı inceliyoruz, Pazartesi'yi bekleyin

»
İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı yeni açıklamada "Çok kötü bir kentleşme modelini dayatma ya da günün Türkçesiyle bir rant projesi. İBB olarak hukuki haklarımızı inceliyoruz, bu konuda bir açıklamamız olacak, Pazartesi'yi bekleyin" dedi
Kanal İstanbul - İmamoğlu: Bu bir rant projesi, hukuki haklarımızı inceliyoruz, Pazartesi'yi bekleyin

İmamoğlu, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde konuştu.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'la ilgili olarak, "ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak" açıklaması yaptı.

Bakan Kurum, Kanal İstanbul sürecinde arazi rantına da izin vermeyeceklerini iddia etti.

"Ortada bir proje var ya da yok, emin değilim, hiçbir bilgi verilmiyor"

İmamoğlu, Kanal İstanbul'a dair kamuoyuna çok az açıklama yapıldığını belirterek "Ortada bir proje var ya da yok, emin değilim. İstanbul'a sunulan Kanal İstanbul Projesi'nde bilinen tek şey bir 3D'de kanalın ortasında giderken gösterilen bir tane şilep" dedi.

İmamoğlu, Kanal İstanbul'un, tehlike arz eden tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçmemesi için yapılacağının belirtildiğini, Kanal'ın iki tarafında yapılması planlanan gökdelenlerin bu savla çeliştiğini söyledi.

Quote Message: Televizyonda sunulurken de 'bakın ne kadar güzel' diye, gördüğünüz manzarada ne var? 40 kat 50 kat 60 kat koca koca gökdelenler var. Nerede? Kanalın sağında solunda. E hani tehlike arz eden tankerler buradan geçsin dediğiniz noktada, yine oraya esas olan, ki raporlarda da bulunan, 1 milyon 200 bine yakın nüfusun yerleşeceği bir kentleşme. Bu 2 milyonu bulur. Yine bu şehre ilave nüfus, Çok kötü bir kentleşme modelini dayatma ya da günün Türkçesiyle bir rant projesi."

Televizyonda sunulurken de 'bakın ne kadar güzel' diye, gördüğünüz manzarada ne var? 40 kat 50 kat 60 kat koca koca gökdelenler var. Nerede? Kanalın sağında solunda. E hani tehlike arz eden tankerler buradan geçsin dediğiniz noktada, yine oraya esas olan, ki raporlarda da bulunan, 1 milyon 200 bine yakın nüfusun yerleşeceği bir kentleşme. Bu 2 milyonu bulur. Yine bu şehre ilave nüfus, Çok kötü bir kentleşme modelini dayatma ya da günün Türkçesiyle bir rant projesi."

İmamoğlu asıl olarak projenin zafiyetlerinin konuşulması gerektiğini, projede karşı çıktıkları noktaları araştırdıklarını ancak projeyi gündeme getiren yetkililerden "ölçüsü, şekli, şemali, teknik altyapısı"na dair bir açıklama glemediğini belirtti.

İmamoğlu "Biz en azından karşı olduğumuz şeyleri araştırdık. Nasıl kötü bir proje olduğunu biliyoruz. Birisi iyiliğini anlatsın allah aşkına"

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün yaptığı açıklamaya da tepki göstererek "Dün sayın bakan açıklama yapıyor 'En yakın zamanda kazmayı vuracağız'. Nerede milyonlarca insanın fikri? Sadece 16 milyon insan değil bakın 82 milyon insanı ilgilendirir. İBB olarak hukuki haklarımızı da inceliyoruz, bu konuda açıklamamız olacak, Pazartesi'yi bekleyin. Teknik açıklamalarımızın devamı da gelecek. Şu anda yüzlerce arkadaşım bunu araştırıyorlar. Bu hayati bir mesele" diye devam etti.

İmamoğlu 16 bilim insanı tarafından hazırlanmış olan 130 sayfalık araştırma raporundan da alıntı yaparak “Ya Kanal, ya İstanbul” dedi.

Quote Message: Savunan bilim insanı bana göstersin, neyini savunuyor. Bütün o yeni yapılan yollar, köprü, viyadükler, yeniden yapılacak. Bilen bir kişi olarak konuşuyorum. akıllı her projeyi en az ortaya koyan kadar savunabilecek bir karaktere sahibim. 8 senedir hiçbir bilgi sahibi olmayan İstanbulluların önüne bunu tek tek sunacağız.”

Savunan bilim insanı bana göstersin, neyini savunuyor. Bütün o yeni yapılan yollar, köprü, viyadükler, yeniden yapılacak. Bilen bir kişi olarak konuşuyorum. akıllı her projeyi en az ortaya koyan kadar savunabilecek bir karaktere sahibim. 8 senedir hiçbir bilgi sahibi olmayan İstanbulluların önüne bunu tek tek sunacağız.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vicdansızlık! Köpeği tampona bağlayıp…19 Aralık 2019 Perşembe 12:20
  • Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Zaten ilk seçimde gideceksin19 Aralık 2019 Perşembe 12:02
  • Telekom Google ile anlaştı 'arızası şimdiden geldi'19 Aralık 2019 Perşembe 12:01
  • Türkiye, 2019'da Google'da en çok neleri ve kimleri aradı?18 Aralık 2019 Çarşamba 22:22
  • Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı satın almak için yaptığı başvuru - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu duyduğum anda Genel Müdürümüzü aradım18 Aralık 2019 Çarşamba 18:49
  • Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı18 Aralık 2019 Çarşamba 18:30
  • CİMER'e yazılanlar: ​​​​​​​"Dedem her bayram ikramiye alıyor ama bana harçlık vermiyor onun ikramiyesini kesin"18 Aralık 2019 Çarşamba 18:28
  • Borçlu olduğu bankaları bir kağıda yazıp intihar etti18 Aralık 2019 Çarşamba 18:21
  • Erdoğan'ın kütüğünü sorgulayanlara hapis cezası18 Aralık 2019 Çarşamba 18:16
  • Hırsızlık şüphelileri minibüs beklerken yakalandı18 Aralık 2019 Çarşamba 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti