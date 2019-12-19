Kanal İstanbul - İmamoğlu: Bu bir rant projesi, hukuki haklarımızı inceliyoruz, Pazartesi'yi bekleyin

İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı yeni açıklamada "Çok kötü bir kentleşme modelini dayatma ya da günün Türkçesiyle bir rant projesi. İBB olarak hukuki haklarımızı inceliyoruz, bu konuda bir açıklamamız olacak, Pazartesi'yi bekleyin" dedi

İmamoğlu, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde konuştu.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'la ilgili olarak, "ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak" açıklaması yaptı.

Bakan Kurum, Kanal İstanbul sürecinde arazi rantına da izin vermeyeceklerini iddia etti.

"Ortada bir proje var ya da yok, emin değilim, hiçbir bilgi verilmiyor"

İmamoğlu, Kanal İstanbul'a dair kamuoyuna çok az açıklama yapıldığını belirterek "Ortada bir proje var ya da yok, emin değilim. İstanbul'a sunulan Kanal İstanbul Projesi'nde bilinen tek şey bir 3D'de kanalın ortasında giderken gösterilen bir tane şilep" dedi.

İmamoğlu, Kanal İstanbul'un, tehlike arz eden tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçmemesi için yapılacağının belirtildiğini, Kanal'ın iki tarafında yapılması planlanan gökdelenlerin bu savla çeliştiğini söyledi.

Quote Message: Televizyonda sunulurken de 'bakın ne kadar güzel' diye, gördüğünüz manzarada ne var? 40 kat 50 kat 60 kat koca koca gökdelenler var. Nerede? Kanalın sağında solunda. E hani tehlike arz eden tankerler buradan geçsin dediğiniz noktada, yine oraya esas olan, ki raporlarda da bulunan, 1 milyon 200 bine yakın nüfusun yerleşeceği bir kentleşme. Bu 2 milyonu bulur. Yine bu şehre ilave nüfus, Çok kötü bir kentleşme modelini dayatma ya da günün Türkçesiyle bir rant projesi." Televizyonda sunulurken de 'bakın ne kadar güzel' diye, gördüğünüz manzarada ne var? 40 kat 50 kat 60 kat koca koca gökdelenler var. Nerede? Kanalın sağında solunda. E hani tehlike arz eden tankerler buradan geçsin dediğiniz noktada, yine oraya esas olan, ki raporlarda da bulunan, 1 milyon 200 bine yakın nüfusun yerleşeceği bir kentleşme. Bu 2 milyonu bulur. Yine bu şehre ilave nüfus, Çok kötü bir kentleşme modelini dayatma ya da günün Türkçesiyle bir rant projesi."

İmamoğlu asıl olarak projenin zafiyetlerinin konuşulması gerektiğini, projede karşı çıktıkları noktaları araştırdıklarını ancak projeyi gündeme getiren yetkililerden "ölçüsü, şekli, şemali, teknik altyapısı"na dair bir açıklama glemediğini belirtti.

İmamoğlu "Biz en azından karşı olduğumuz şeyleri araştırdık. Nasıl kötü bir proje olduğunu biliyoruz. Birisi iyiliğini anlatsın allah aşkına"

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün yaptığı açıklamaya da tepki göstererek "Dün sayın bakan açıklama yapıyor 'En yakın zamanda kazmayı vuracağız'. Nerede milyonlarca insanın fikri? Sadece 16 milyon insan değil bakın 82 milyon insanı ilgilendirir. İBB olarak hukuki haklarımızı da inceliyoruz, bu konuda açıklamamız olacak, Pazartesi'yi bekleyin. Teknik açıklamalarımızın devamı da gelecek. Şu anda yüzlerce arkadaşım bunu araştırıyorlar. Bu hayati bir mesele" diye devam etti.

İmamoğlu 16 bilim insanı tarafından hazırlanmış olan 130 sayfalık araştırma raporundan da alıntı yaparak “Ya Kanal, ya İstanbul” dedi.