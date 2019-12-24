  • BIST 113.153
  • Altın 286,730
  • Dolar 5,9460
  • Euro 6,5925
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürüldüğü ortaya çıktı

»
Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürüldüğü ortaya çıktı
Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürüldüğü ortaya çıktı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekiplerinin 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne yaptığı operasyonda dövüştürüldükleri belirlenen 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint Horozu ve1 tavuk bulunurken, 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, 1 tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar ve horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. ve A.S., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken, bulunan hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.1577181870901-8-dc-6-b-893-d-409771-b-5-caee-4-cda-56-a-1233.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Portakal: Kanal İstanbul projesinin amacı ABD ordusunun Karadeniz'e girişinin önünü açmak24 Aralık 2019 Salı 11:57
  • Trump yönetimi, S-400’ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıktı24 Aralık 2019 Salı 10:24
  • Türk Dışişleri'nden Kaşıkçı kararına tepki23 Aralık 2019 Pazartesi 21:11
  • Hafter güçleri Türk mürettebatı serbest bıraktı23 Aralık 2019 Pazartesi 20:20
  • Sevgilisini direksiyon başında defalarca bıçakladı23 Aralık 2019 Pazartesi 20:11
  • CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi: Bir saatte 82 lira topladı23 Aralık 2019 Pazartesi 20:06
  • Erdoğan'dan CHP'ye: Bu millet size bu ülkede iktidar vermez23 Aralık 2019 Pazartesi 20:03
  • Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babaya beş ayda tahliye23 Aralık 2019 Pazartesi 18:12
  • Cemal Kaşıkçı davasında karar: 5 kişiye idam, 3 kişiye toplam 24 yıl hapis23 Aralık 2019 Pazartesi 17:03
  • Yunanistan'da Türk konsolosluk çalışanının arabası kundaklandı23 Aralık 2019 Pazartesi 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti