Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin şiddetini 6.0 olarak revize etti.
AFAD depremi 5.8 olarak açıkladı.
Deprem saat 13:59'da meydana geldi.
Deprem İstanbul'un birçok yerinde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Silivri ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.
Tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı.
İstanbul'un tamamında hissedilen deprem sonrası GSM operatörleri çalışmıyor.
İstanbul'da saat 14.00'te meydana gelen depremin ardından 14,27'de bir deprem daha meydana geldi.
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