Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail bir açıklama yaptı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail bir açıklama yaptı:

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kapanmakla Karşı karşıya.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği On binlerce kanser hastasına ücretsiz

Hemşire, bakıcı, doktor, psikolog, psikiyatr, fizik tedavi hizmeti sunan,

Hastaların, hasta karyolası, havalı yatak, hasta bezi, tekerlekli sandalye, oksijen sistemi, ilaçlar vb gibi ihtiyaçlarını karşılayan,

Evde yatan hastalara hizmet götüren Hemşire,

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Onkoloji merkezinde çalışan personel, Güney Kıbrıs’a hasta götüren personel ve ulaşım aracını kullanan şöför, YDÜ Hastahanesinde tedavi gören hastalarla ilgilenen ihtiyaçları karşılayan personelin maaşlarını ödeyen bir Dernek .

Ve bu Dernek;

Tam bir yıla yakındır Pandemi nedeniyle hiçbir etkinlik yapamamakta, halkın alım gücü azaldıkça bağış yapanlar da yüzde onlara inmiştir.

Kapanma nedeniyle uzun bir süredir ikinci el eşya satışlarının da durduğu noktada dükkan ofis kiraları, da derneği kara kara düşündürmektedir.

Pandeminin başladığı bir yıl öncesinde Derneğin var olan birikmişi ile bir süre sıkıntı yaşanmazken, yapılan bağışlar ve dükkanların açılmasıyla günü yaşayarak ayakta kalmayı başaran Dernek, aylar geçtikçe mali durumu zayıflamaya devam etmiştir

Bugün halen Şubat maaşlarını ödeyememiş, maske satışlarından elde edilecek gelirle ayı geçirmeyi planlarken uzun kapanma nedeniyle 8 bin maske de Derneğin elinde kalmıştır

Değerli Basın Mensupları Sizden bizi vatandaşımıza ulaştırarak bu sıkıntılarımızı aktarmamıza aracı olmanızı rica ediyoruz

Kanser Hastalarına Yardım Derneği olmazsa birçok hastamızın ulaşarak çözüm bulduğu noktada bu şansın yok olacağı endişesi içindeyiz

30 yıllık bugüne bugün ülkemizde onkoloji alanında yapılan her gelişmeye imza atmış bulunmakta olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği kapanmakla karşı karşıya kalmıştır

Yarın Sevgililer Günü nedeniyle birilerine sevgisini göstermek isteyen herkesten destek ve SEVGİ Bekliyoruz

Bu bağlamda, yarından itibaren ay başına kadar bizim her zaman yanımızda olan ve yalnız bırakmayan TELSİM işbirliğinde başlayacak kampanyamıza ilgi göstererek hepimize ait bu Derneği yaşatmanızı Arzu ediyoruz

Bu hizmetlerin devamı için tek seferde

4171'e

boş sms atarak 26TL

veya

4271'ye

ABONE UMUT 20 yazıp

her ay 20TL bağışta bulunabilirsiniz.

DESTEK ve SEVGİNİZİ bekliyoruz.

Raziye Kocaismail

Dernek Başkanı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği