Kanser Hastalarına Yardım Derneğinden Açıklama

Kanser Hastalarına Yardım Derneğinden 4 Şubat Dünya Kanser Günü Açıklaması yapıldı:

4 ŞUBAT Bugün Dünya Kanser Günü

Dünyada ölüm nedenlerinin ikinci sırasını ülkemizde ise uzun yıllar ölüm nedeni birinci sırada olan Kansere dikkat çekme günüdür Ülkemizdeki Kanser Hastalarının tedavisi, Toplumun kanser konusunda bilinçlenmesi, risk faktörlerinin önlenmesi, , erken tanı ve koruma konusunda nerde olduğumuza dair karnemizi gözden geçirme yol haritamızı belirleme sorunlara bir göz atma ve doğruları talep etme şansı veren geleceğimizin sağlığı açısından hepimizin ilgilenmesi gereken bir gündür, 4 Şubat Dünya Kanser Günü

Dünyanın en eski ve en büyük kuruluşu olan UICC( Uluslararsı Kanser Kontrol Örgütü) Tam Üyesi olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği 21 yıldan beri Yapılmakta olan Dünya Kanser Gününe tüm diğer üye ülkelerle ayni anda yapılması gerekenlere dikkat çekmektedir

Dünya Kanser Gününün Amacı:

-Araştırmaları desteklemek

-Erken teşhisle kanserin önüne geçmek

-Hastaların gittiği merkezleri iyileştirmek

-Farkındalık yaratarak tüm toplumu kanser konusunda ilerleme kaydetmeyi sağlamak

Dünya Kanser Gününün Öngörüsü

-Kanser Teşhisi alan hastaların hayatını kurtarmak

-Bakım ve tedavi etnik kökenine, gelir düzeyine, nerede hangi ülkede yaşadığına bakılmaksızın, kanser tedavilerinin herkese eşit sunulmasını talep etmek

-Hükümetler ve Devlet Kanser Politikalarını belirleyerek yatırım yapmalı ve ilerleme kaydetmelidirler

Dünyada olduğu gibi bugün ülkemizde de pandemi nedeniyle kanser konusu ve kanser hastaları geri planda kalmışlardır

En gelişmiş ülkelerde bile kendi ülkemizde olduğu gibi ilaç sıkıntıları, hastaların hastahaneye gitme endişeleri nedeniyle kontrol ve tedavilerde de zaman zaman aksaklıklar olmuştur

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye kocaismail yaptığı açıklamada, KKTC’de hasta sorunları, doktor hasta ilişkileri ve küçük ülke oluşumuzdan daha yakından takip edilebilmektedir, dedi ve ancak Devlet ve Hükümet yetkililerinden pandemi sürecinin zorluklarını bir de Kanser Hastası olarak mücadele verenlerin nasıl etkilendiğine kulak asmalarını, istedi. belki küçük dokunuşlarla ama onların yüzünü güldürecek iyileştirmeler in mümkün olacağına vurgu yapan Kocaismail, hastalara geçmişte olduğu kadar maddi yardım yapamadıklarını ancak yapılacak iyileştirmeleri madde madde Sağlık Bakanına sunacaklarını belirtti

Kocaismail ayrıca, Dünya Kanser Günü nedeniyle bugün derneğimiz hasta ve sağlıklı bireylerin ulaşarak yararlanacağı bir Websitesi oluşturmuştur

Herkesi bu sayfamızı paylaşmaya davet ediyoruz, diye çağrıda bulunurken

Erken Teşhisin hayat kurtardığı önemine bir kez daha vurgu yaparak sağlıklı bireyleri kanser olmadan kontrollarını yaptırmaya davet etti.