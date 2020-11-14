  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAli Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı!

Kanuni Sondaj Gemisi Zonguldak Açıklarında

»
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi "Kanuni", Zonguldak'ın Karadeniz kıyısındaki Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.
Kanuni Sondaj Gemisi Zonguldak Açıklarında

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, Haydarpaşa Limanı'ndan dün Karadeniz'e uğurlanan Kanuni sondaj gemisi, ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 227 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe, 42 metre genişliğe ve 60 bin 316 groston ağırlığa sahip Kanuni sondaj gemisinin, Filyos Limanı'nda kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri tamamlanacak.

Kanuni sondaj gemisi, 2021'in ilk aylarında Fatih ile birlikte Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetine başlayacak.

Kanuni sondaj gemisi

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından Filyos Limanı'na doğru yola çıkmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Berat Albayrak'ın istifa metni kanal kanal dolaşmış, yayımlanmamış"13 Kasım 2020 Cuma 22:30
  • Timur Selçuk'un vasiyetini eşi açıkladı13 Kasım 2020 Cuma 21:47
  • Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz13 Kasım 2020 Cuma 21:32
  • Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan CHP'li Tekin, Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti13 Kasım 2020 Cuma 21:30
  • Türkiye'de koronavirüsten 93 can kaybı, 3045 yeni hasta13 Kasım 2020 Cuma 20:59
  • Erdoğan: Zengin-fakir demeden tüm ülkeler aşıya erişebilmeli13 Kasım 2020 Cuma 19:59
  • CHP Milletvekili Gürsel Tekin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı13 Kasım 2020 Cuma 19:30
  • Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı13 Kasım 2020 Cuma 19:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir13 Kasım 2020 Cuma 19:28
  • Amed Sağlık Platformu: Diyarbakır'da günlük ortalama 600 PCR pozitif saptanmakta13 Kasım 2020 Cuma 19:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti