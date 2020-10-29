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Kapadokya’da Balonlar Cumhuriyet Bayramı İçin Havalandı

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları bu sabahki uçuşlarını, sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.
Kapadokya’da Balonlar Cumhuriyet Bayramı İçin Havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları bu sabahki uçuşlarını, sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kapadokya’da yerli ve yabancı turistlerin bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü. 

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