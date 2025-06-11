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Kapılı Maraş'ta yeni girişimler...

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Erhan Arıklı: AİHM Kararı Maraş’ta Yeni Bir Sayfa Açtı
Kapılı Maraş'ta yeni girişimler...

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AİHM’nin Maraş’la ilgili verdiği son kararı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arıklı, kararın ilk bakışta Türkiye aleyhine gibi görünse de, Maraş’ın açılmasına hukuki bir zemin oluşturduğunu söyledi.

"KÖTÜ HABER GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL"

AİHM'nin kararını uluslararası hukukçularla birlikte değerlendirdiklerini belirten Arıklı, bu gelişmenin Maraş’ın statüsünü değiştirebilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Arıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu karar, Maraş’ın kilidini çözecek önemli bir karardır. Rum K.V. Mediterranean Tours Ltd. önce KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurdu. Komisyon, malın ancak çözümden sonra iade edilebileceğini belirtti. Şirket, iç hukuk yollarını tüketerek AİHM’ye başvurdu. AİHM ise TMK’yı etkin bir iç hukuk yolu olarak bir kez daha teyit etti.”

“MARAŞ’IN AÇILMASI ARTIK HUKUKİ BİR TEMELE SAHİP”

AİHM kararında öne çıkan üç noktanın altını çizen Arıklı, bu gelişmelerin KKTC'nin elini güçlendirdiğini söyledi:

  1. TMK’nın geçerliliği bir kez daha AİHM tarafından kabul edildi.

  2. Maraş’ta hak iddia eden Vakıflara, “Elindeki belgelerle sen de dava aç” çağrısı yapıldı.

  3. Türkiye, malın iade edilmemesi nedeniyle sadece 18 bin avro cezaya çarptırıldı.

Arıklı, bu gelişmeyle birlikte “Maraş Türk yönetiminde, BM gözetiminde ve eski kullanıcılarının iskanına açılmalı” tezlerinin hukuki zemine oturduğunu belirtti.

ASKERİ STATÜDEN ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Bundan sonraki adımın Maraş’ın askeri bölge statüsünden çıkarılarak TMK’ya devredilmesi olduğunu savunan Arıklı, Vakıflar İdaresi'nin de uluslararası mahkemelerde haklı bulunması halinde tazmin edileceğini ifade etti.

EKONOMİK KAZANIMLAR VURGULANDI

Arıklı, Maraş’ın açılmasının ekonomik açıdan da büyük katkı sağlayacağını belirtti. 2003 yılında hazırlanan Georgios raporuna atıfta bulunan Arıklı, Maraş’ın yeniden inşası için gereken yaklaşık 4 milyar avronun KKTC ekonomisine kazandırılabileceğini söyledi. Ayrıca Rumlar, Türk yönetimi altında yaşamak istemezlerse, mülklerini devrederek TMK üzerinden işlem yapabilecek ve KKTC Maliyesi bu işlemlerden gelir elde edecek.

"RUM MÜLKİYET KRİZİNE YENİ BOYUT"

Son olarak Arıklı, bu kararın Rum tarafının yarattığı mülkiyet krizine yeni bir boyut kazandırdığını ve Maraş’ın iskâna açılmasının önünü açtığını savundu.

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