  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAToplam 4222 test,40 pozitif vaka

Kar-iş: Hükümet bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmeli

» »
Kar-İş, koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde hükümet tarafından alınan kısıtlamalara halk sağlığının korunması açısından destek verdiklerini, ancak hükümetin “bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmesinin elzem” olduğu görüşünü savundu. 
Kar-iş: Hükümet bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmeli

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde hükümet tarafından alınan kısıtlamalara halk sağlığının korunması açısından destek verdiklerini, ancak hükümetin “bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmesinin elzem” olduğu görüşünü savundu. 

Toplu taşımacı ve tüm özel sektörün “tükenmiş noktada” olduğunu savunan Kar-İş, “Hükümet edenlere soruyoruz, sosyal devlet anlayışı nerde kaldı? 11 aylık pandemi sürecinde milyonlarca TL zarar gören, evine ekmek götüremeyen toplu taşıma sektörü çalışanları ve özel sektörün günahı nedir?” sorularını sordu.

Hükümete sosyal devlet anlayışının gerekliliklerini yerine getirmesi çağrısında bulunan toplu taşımacılar, bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda sivil itaatsizlik ve eylem yapma uyarısında bulundu. Kar-İş adına Basın Sözcüsü Zekai Gece tarafından yapılan yazılı açıklamada, “pandemiden dolayı ülkemizin ikinci kez kapanma yaşamasını, toplum sağlı açısından doğru bir hamle olduğu kanısındayız.

Fakat bu yaşadığımız kapanma sonrasında, Sağlık Üst Komitesi ve hükümet tarafından ne zaman ve ne şekilde açılacağımız, özel sektörün ne derece destekleneceği büyük bir belirsizliktir” denildi. Özel sektörün, ilk kapanma kararından dolayı ekonomik olarak “çok büyük bir çöküş yaşadığı” kaydedilen açıklamada, “Maalesef dönemin hükümeti özel sektöre ekonomik olarak düzgün bir destek paketi yapamamış ve sonuçta birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. O dönemin hükümet edenleri göstermelik paket hazırlamış olup, şu anki hükümet ise buna devam etmektedir” ifadesine yer verildi. 

Toplu taşıma sektörünün kapanmasının toplu taşımacılarda “kapanması zor yaralara yol açtığı” belirtilen açıklamada, “birçok meslektaşımız evine ekmek dahi götüremez duruma gelmiştir” denildi. Ülkede 10 Mart 2020’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından salgın ilan edilmesi ile yaşanan olaylardan dolayı öğrenci ve turizm taşımacılığının “belirsizlik içinde” olduğu, geçen 11aylık sürede toplu taşımacıların “hiçbir gelir elde edemediği” belirtildi. 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakıcı: Tedbir kapanma değil, bilimsel program olmalı14 Şubat 2021 Pazar 17:26
  • Meclis Genel Kurulu’nun yarınki birleşimi ertelendi14 Şubat 2021 Pazar 17:21
  • Cafer Gürcafer: “Dikkat edin! Tansiyon çıkmaya başladı”14 Şubat 2021 Pazar 16:18
  • Dr. Sıla Usar İncirli: “Hazırlıklar yetersiz. Hızlanın, dağınıklıktan kurtulun, organize olun”14 Şubat 2021 Pazar 15:54
  • KAR-İŞ: Birçok meslektaşımız evine ekmek dahi götüremez duruma geldi14 Şubat 2021 Pazar 15:53
  • EÖP’ten çekler konusunda acil önlem talep etti14 Şubat 2021 Pazar 15:24
  • Meclis’in 15 Şubat’taki oturumu ertelendi14 Şubat 2021 Pazar 15:23
  • Erhürman: Harcama planı hazır mı?14 Şubat 2021 Pazar 14:55
  • Özyiğit: Özel sektör ve esnaf yine unutuldu14 Şubat 2021 Pazar 14:52
  • Son Dakika: Covid-19'dan bir günde 3. ölüm14 Şubat 2021 Pazar 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti