Kar-iş: Hükümet bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmeli

Kar-İş, koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde hükümet tarafından alınan kısıtlamalara halk sağlığının korunması açısından destek verdiklerini, ancak hükümetin “bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmesinin elzem” olduğu görüşünü savundu.

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde hükümet tarafından alınan kısıtlamalara halk sağlığının korunması açısından destek verdiklerini, ancak hükümetin “bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmesinin elzem” olduğu görüşünü savundu.

Toplu taşımacı ve tüm özel sektörün “tükenmiş noktada” olduğunu savunan Kar-İş, “Hükümet edenlere soruyoruz, sosyal devlet anlayışı nerde kaldı? 11 aylık pandemi sürecinde milyonlarca TL zarar gören, evine ekmek götüremeyen toplu taşıma sektörü çalışanları ve özel sektörün günahı nedir?” sorularını sordu.

Hükümete sosyal devlet anlayışının gerekliliklerini yerine getirmesi çağrısında bulunan toplu taşımacılar, bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda sivil itaatsizlik ve eylem yapma uyarısında bulundu. Kar-İş adına Basın Sözcüsü Zekai Gece tarafından yapılan yazılı açıklamada, “pandemiden dolayı ülkemizin ikinci kez kapanma yaşamasını, toplum sağlı açısından doğru bir hamle olduğu kanısındayız.

Fakat bu yaşadığımız kapanma sonrasında, Sağlık Üst Komitesi ve hükümet tarafından ne zaman ve ne şekilde açılacağımız, özel sektörün ne derece destekleneceği büyük bir belirsizliktir” denildi. Özel sektörün, ilk kapanma kararından dolayı ekonomik olarak “çok büyük bir çöküş yaşadığı” kaydedilen açıklamada, “Maalesef dönemin hükümeti özel sektöre ekonomik olarak düzgün bir destek paketi yapamamış ve sonuçta birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. O dönemin hükümet edenleri göstermelik paket hazırlamış olup, şu anki hükümet ise buna devam etmektedir” ifadesine yer verildi.

Toplu taşıma sektörünün kapanmasının toplu taşımacılarda “kapanması zor yaralara yol açtığı” belirtilen açıklamada, “birçok meslektaşımız evine ekmek dahi götüremez duruma gelmiştir” denildi. Ülkede 10 Mart 2020’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından salgın ilan edilmesi ile yaşanan olaylardan dolayı öğrenci ve turizm taşımacılığının “belirsizlik içinde” olduğu, geçen 11aylık sürede toplu taşımacıların “hiçbir gelir elde edemediği” belirtildi.



