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Kar-İş öğrenci taşımacılığındaki grevini kaldırdı

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Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Basın Sözcüsü Zekai Gece konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Kar-İş öğrenci taşımacılığındaki grevini kaldırdı

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), ilgili bakanlıkların otobüs şoförlerinin hak edişlerinin ödenmesi için evrak işlemlerine başladığını, bu nedenle öğrenci taşımacılığındaki grevini kaldırdığını duyurdu.

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Basın Sözcüsü Zekai Gece konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gece “Hakkedişimiz olan ve 20 Eylül 2018’de aldığımız yüzde 30’luk artışımız, haziran hakkedişimizle birlikte on günlük teminatlarımızın ödenmesi için Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim bakanlığı gerekli evrak işlemlerine başlamıştır” dedi.

Evrak işlemler bitmediğinden ödemelerin üyelerin hesaplarına henüz yatırılamadığını kaydeden Gece, ödemelerin önümüzdeki bir hafta içerisinde olmasını beklediklerini bildirdi.

Gece,  Kar-İş’in 6 Eylül’de süresiz greve gideceğini duyurduğunu anımsatarak sonrasında ilgili bakanlıklarla temaslarına işaret etti, 16 Eylül’de başlayacak 2019 -2020 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenci taşımacılığının yapılacağını, grev kararını kaldırdıklarını duyurdu.

Gece, “Daha verimli, daha sistematik, daha kaliteli taşımacılık yapılması için daha birçok çalışma yapılması gerektiğinin bilincindeyiz. Katkı koyanlara teşekkür ederiz” dedi.

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