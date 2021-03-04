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KAR-İŞ Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı Ziyaret Etti

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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), dün Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı ziyaret etti. 
KAR-İŞ Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı Ziyaret Etti

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), dün Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı ziyaret etti. 

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, sektör adına yapılan görüşmede toplu taşımacılığın bir yıla yakın süredir pandemi dönemindeki kayıpları, sektörün yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile turizm, öğrenci ve güzergah taşımacılığının ayrı ayrı bu süreçten etkilenişlerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Açıklamada, ülkedeki toplu taşımacılığın önemi ve sektöre hükümetin  destek çıkması yönündeki fikir önerilerinin enine boyuna ele alınarak, önümüzdeki günlerde toplu taşımacılık için  gerekli teknik çalışmaların yapılması yönünde hemfikir olunduğu belirtildi. 

Bunun yanında ülkede hava ve deniz limanlarından gelen vatandaşların pandemi otellerine taşınması konusunda  yaşanan olumsuzlukların başlangıcından bu güne kadar değerlendirilmesi yönünde öneri ve görüşlerin ortaya konduğu kaydedildi. 

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