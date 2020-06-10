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Kar-İş’in eylemi devam ediyor

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Kar-İş’in eylemi devam ediyor
Kar-İş’in eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem bugün de devam ediyor.

Lefkoşa’da dün başlatılan eylem çerçevesinde Kar-İş üyeleri araçlarını Cumhuriyet Meclisi önünde bıraktı. Girne Kapısı’na kadar uzanan araç kuyruğundan dolayı geçişler tek şeritten sağlanıyor.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında toplu taşımacılıkla ilgili net bir karar çıkmadığından dolayı araçlı eylemin aynı şekilde devam etmesi kararı aldıklarını ifade etti.

Bugün “Meclis önündeki araçların orada durması” dışında bir eylem olmayacağını ifade eden Gece, yarınki Bakanlar Kurulu’ndan talepleriyle ilgili net bir karar çıkmasının ardından gidişata karar vereceklerini kaydetti.

Gece, hükümetle de istişareye devam edeceklerini söyledi.

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