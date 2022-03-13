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Kar Yağışlarından Bir Yol Daha Kapandı

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Alevkayası- Karaağaç Yolu Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Akışına Kapatıldı
Kar Yağışlarından Bir Yol Daha Kapandı

Kar yağışının etkileri KKTC’de yaşanmaya devam ediyor.

Alevkayası- Karaağaç Yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Girne-Lekfoşa ana yolunun bir bölümü de trafiğe kapatılmıştı.

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