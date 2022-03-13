Kar Yağışlarından Bir Yol Daha Kapandı

Kar yağışının etkileri KKTC’de yaşanmaya devam ediyor.
Alevkayası- Karaağaç Yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldı.
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Girne-Lekfoşa ana yolunun bir bölümü de trafiğe kapatılmıştı.
Kar yağışının etkileri KKTC’de yaşanmaya devam ediyor.
Alevkayası- Karaağaç Yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldı.
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Girne-Lekfoşa ana yolunun bir bölümü de trafiğe kapatılmıştı.
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