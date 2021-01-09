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Karaca:Neden aileden önce basına haber veriliyor?

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Kıbrıslı Türk sanatçı Işın Karaca tepki gösterdi
Karaca:Neden aileden önce basına haber veriliyor?

Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türk sanatçı Işın Karaca, dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir arkadaşının babaannesi olan Serpil Hancıoğlu’nun vefat haberinin, ilk önce aileye değil, basına duyurulduğunu söyleyip Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yetkililerine tepki gösterdi.

Işın Karaca'nın açıklaması şu şekilde:

Benim canım kardeşim @denizhancioglu nun biricik babaannesi Serpil Hancıoğlu ne yazık ki KKTC de yattığı Lefkoşa Nalbantoğlu hastahanesinde Covid19 hastalığından dolayı vefat etti. Aslında uzun zamandan beridir kötü haberi alacağımızı biliyorduk. Ama Umudumuzu hiç yitirmedik.

Ne yazık ki gün o günmüş..

Allah yattığın yeri Nur’la doldursun Serpil Teyze.

Tüm ailesine, evlatlarına, torunlarına, dost ve sevenlerine sabırlar diliyorum!

Ama şimdi öyle bişey yazacağım ki kimse bunun vebalini özür ile kapatamaz!

Serpil teyzemiz saat 17:00 de vefat ediyor!

Saat 17:16 da vefat haberi tüm kıbrıs haber sayfalarına düşüyor! Peki sayın #nalbantoğluhastanesi yetkilileri neden gazeteye haber vermeden önce aileye haber vermeyi akıl etmiyor? Yemin ediyorum kafayı yememe ramak var!

Yahu, gelmişi, geçmişi!

Yaşadığı bütün hastalıklarını yazmışsınız da bu arada yaslı ailesine, anneniz vefat etti, başınız sağ olsun denilemiyor!

Haberi okuyup arayan dostlardan öğreniyoruz Serpil teyzenin vefat ettiğini!

@kktcsaglik bu konuyu derhal ele almalı!

Zira böyle bir hata kabul edilir cinsten değil!!

Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine nasıl sahip çıkacak! Yazık vallahi yazık!!

Kovit 19dan ötürü hastanede yatmıyor serpil teyze, bir sürü başka hastalıkları vardı ve ne yazıkki COVID-19u yattığı yoğun bakımda kapmıştır. En acısı da bu zaten!

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