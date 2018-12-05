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Karaman hotel hakkında yapılan yayınları eleştirdi

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Dome Hotel Genel Müdürü Bayram Karaman, Dome Hotel için gerçek dışı yayınlar yapılıp çirkin yazılar yazıldığını savunarak, bunun hem çalışanlara hem de yapılan güzel şeylere haksızlık olduğunu kaydetti.
Karaman hotel hakkında yapılan yayınları eleştirdi

Dome Hotel Genel Müdürü Bayram Karaman, Dome Hotel için gerçek dışı yayınlar yapılıp çirkin yazılar yazıldığını savunarak, bunun hem çalışanlara hem de yapılan güzel şeylere haksızlık olduğunu kaydetti.

Dome Hotel Genel Müdürü Bayram Karaman tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2008 Mayıs ayında çalışanların işletme yönetiminde ağırlıkta olduğu Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile imzalanmış olan “Ortak İşletme Mukavelesi”nin 15 Mayıs 2018 de sona erdiği kaydedildi.

On yıllık sürede kaynak tüketen bir işletmenin, çalışanlar tarafından tekrar ekonomiye kazandırıldığını ve kaynak üreten bir noktaya getirildiğini dile getiren Karaman, “Dome Hotel için yapılan gerçek dışı yayınların, yazılan çirkin yazıların hem çalışanlara hem de yapılan onca güzel şeylere haksızlık olduğunu” belirtti.

Dome Hotel’in “işletme devrinin”, Vakıflar İdaresi’nin çok para alacağı için değil, içine düştüğü ağır zararın kamburundan kurtulabilmesi için yapıldığını belirten Karaman, Dome Hotel’in kaybedeni olmayan örnek bir işletme modeli olduğunu kaydetti.

Dome Hotel’de, Vakıflar dönemi de dahil olmak üzere, hiçbir zaman personelin servis paralarına işletme geliri işlemi yapılmadığına da dikkat çeken Karaman, Dome Hotel’in devlete tek kuruş vergi borcu olmadığını belirtti.

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