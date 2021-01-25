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Karamollaoğlu: Bizim şu anda bir numaralı meselemiz Türkiye’de kutuplaşmanın önlenmesi ve bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir

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Babacan: Siyasal şiddetin tekrar günlük literatüre girdiği bir dönemi yaşıyoruz
Karamollaoğlu: Bizim şu anda bir numaralı meselemiz Türkiye’de kutuplaşmanın önlenmesi ve bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte  Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkez Binası'nda ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenliyor.

"Ülkemizin içinde olduğu sıkıntıları birlikte değerlendirdik. 

Babacan açıklamasında şunları kaydetti: 

"Saadet Partisi önemli gelenekleri olan bir siyasi parti. Yakın temas içinde olmamız önümdeki dönemde önem taşıyacak. Türkiye’de problemler her alanda büyüyor, içeride bugünkü yönetimin artık ülkenin problemlerine çözüm üretemediği bir tablo görüyoruz.

Siyasal şiddetin tekrar günlük literatüre girdiği bir dönemi yaşıyoruz.

Bu sayın Erdoğan’ın Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmış olduğunun ilk göstergesi değil. ‘Kapanan iş yeri yok’ diyor. 41 ilde çarşı pazar dolaştım, esnafımız yakın tarihin en zor dönemini yaşıyor.  Yüksek borçları var, kamusal yükleri faiz yüküyle öteleniyor. Türkiye pandemiye ekonomisi çok zayıf bir ülke olarak girdiği için böyle bir imkânı olmadı. (Doğrudan destek gibi)"w

Bizim vatandaşımız olup da ‘Her şey iyiye gidiyor’ diyen insanı bulmak kolay değil doğrusu. Buradan hükümete ve sayın Erdoğan’a çağrımız, Türkiye’nin gerçeklerini görsünler, sorunları çözmek için adım atsınlar. Türkiye’nin önceliği komşuları ile ilişkilerini onarmak olmalı. Türkiye tabii ki Erbil’le de Bağdat’la da görüşmek zorunda. Terörün her türlüsüne karşıyız.

Türkiye'deki siyasi yapılar üzerinde herhangi bir örgütün gölgesi olmaması gerekir, Osman Öcalan'ı devlet kanalına çıkaran bugünkü yöntemin kendisiydi

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: 

Ekonomiye gelince bu iktidarın en başarılı tarafı olanı görmemek, onların rahatlığı vatandaşın rahatlığı mânâsına gelmiyor Kapalı iş yeri yoktur demenin mantığını anlamakta zorlanıyorum.

ABD Orta Doğu’daki politikasını yeniden şekillendirme yoluna gidecek. PYD’nin etkili güç haline gelmesi dikkatle izlenmesi gereken konu.

HDP’nin bir ilçe teşkilatında Öcalan’ın fotoğraflarının bulunmasını ben garipsedim de geçmişte Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki yaklaşımıyla nasıl bağdaştırılacak merak ediyorum. Öcalan’ı da kardeşlerini de öne çıkarmaktan çekinmediler. Kim kimi örnek aldı bilmiyorum.

Seçim sathı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz. Siyasi partilerin birbirleriyle dirsek temasında bulunmaları tabiidir."

İttifakla koaliasyonu birbirinden ayırmak gerek. Bizim şu anda bir numaralı meselemiz Türkiye’de kutuplaşmanın önlenmesi ve bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir.

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