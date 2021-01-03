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Karantinasız kumar izniyle geldi geri dönmedi!

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Ülkemize 3 günlük karantinasız kumar oynama izni ile gelen ancak 3 günlük süreyi doldurmasına rağmen ayrılmayarak hırsızlık yapan zanlı Tümen Bayil tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Karantinasız kumar izniyle geldi geri dönmedi!

 Ülkemize 3 günlük karantinasız kumar oynama izni ile gelen ancak 3 günlük süreyi doldurmasına rağmen ayrılmayarak hırsızlık yapan zanlı Tümen Bayil tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat huzurda bulunan zanlı Tümen BAYİL’in “Emanetçi Tarafından Sirkat ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 31 Aralık2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Girne'de Canbolat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Amir Shahzad SHAHID'in yapmakta olduğu Nano Technology isimli dükkandan, daha önceden 400 TL karşılığında satmış olduğu Huawei Y7 marka, 865654048880783 imei numaralı cep telefonunu içerisindeki kişisel banka bilgilerini alıp geri vereceğini söyleyerek telefonu alıp dükkandan ayrılarak sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Kesat olayın polisin bilgisine 2 Ocak 2021 tarihinde geldiğini ve zanlının ayni gün Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vermiş ve ifadesinde 31 Aralık 2020 tarihinde telefonunu konu telefoncudan görüşme yapmak için aldığını daha sonra oradan ayrılıp bankamatiğe gittiğini ancak hesabına para yatmadığı için telefoncuya ödemesi gereken parayı da ödeyeceğinden dolayı telefonu geri götürmediği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Kesat zanlının tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünde 5 Aralık 2020 tarihinde KKTC'ye 3 gün süreyle karantinasız giriş yaptığı ancak belirtilen 3 günlük sürede ülkeden çıkış yapmadığını ve 08.12.2020 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ülkede kaçak bulunduğu süreçte ne yaptığının araştırılacağını ayrıca işlemiş olduğu suçların dosyalarının hazırlanacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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