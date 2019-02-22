Karavezirler: “Düşünen ve sorgulayan nesiller yetiştirmek önemli”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Türkiye Felsefe Kurumu, Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran Direk ile bölgemiz okul müdür ve öğretmenlerini buluşturdu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Türkiye Felsefe Kurumu, Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran Direk ile bölgemiz okul müdür ve öğretmenlerini buluşturdu.

1993’de kurulan “Dünya Felsefe Olimpiyatları’nın 5 kurucu üyesinden biri olan Nuran Direk bugün (22.02.2019), Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerde bulunan okullarda eğitim veren öğretmenlere yönelik “Düşünen Sınıf İçin Eleştirel Düşünme Yöntem ve Teknikleri” konulu bir seminer verdi.

Saat 09:00 ve 13:00 saatlerinde, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde 2 seans olarak gerçekleşen seminere Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de katıldı.

Başkan Ali Karavezirler, okullarda düşünen ve sorgulayan nesiller yetiştirmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle felsefe ve eleştirel düşünme konularında kendilerini yetiştiren öğretmenlerin daha kaliteli bir eğitimle çocukların karşısına çıkabileceklerini kaydetti.Karavezirler, Türkiye Felsefe Kurumu, Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran Direk’e de gerçekleştirdiği eğitimden dolayı teşekkürlerini sundu.

Nuran Direk kimdir?

İstanbul 1942, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Galatasaray Lisesi ve Saînt Benoît liselerinde felsefe öğretmenliği yaptı. 1992 yılında "Çocuklar İçin Felsefe" alanında (9-18 yaş) çalışmalara başladı. İlköğretime yönelik "Çocuklar İçin Felsefe" programları hazırladı. Ortaöğretimde liselerde felsefe kulüplerinin kurulmasına öncülük etti. Lise öğrencileri düzeyinde yapılan Uluslararası Felsefe Olimpiyatlarınnın kurucu üyeleri arasında yer aldı. Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı olarak bu alanlardaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Nuran Direk, “Küçük Prens Üzerine Düşünmek”, “Filozof Çocuk”, “Çocuklarla Felsefe” ve “Bilgin Çocuk” olmak üzere 4 de kitap yazmıştır.