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Karikatürist Erdil Yaşaroğlu: Derdimiz sadece ticari sitelerle

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Karikatürist Erdil Yaşaroğlu: Derdimiz sadece ticari sitelerle
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu: Derdimiz sadece ticari sitelerle

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, karikatürlerini sosyal medyadan paylaşanlara dava açılmadığını, ‘tek dertlerinin ticari siteler’ olduğunu ifade etti.

Yaşaroğlu, dün akşam Twitter hesabından öğretmen olduğunu söyleyen bir kişinin, kendisinin karikatürünü internet sitesinde yayınlaması nedeniyle gözaltına alındığını yazmasının ardından açıklama yayınladı.

‘Linç yediğini’ belirten Yaşaroğlu, ‘iki karikatür için evine beş polisle baskın yapılmış bir öğretmenin çocuklarının elinden bilgisayarlarının alındığını okusa’ kendisinin de çok üzüleceğini dile getirdi.

Yaşaroğlu, kimse için izinsiz karikatür yayınladı diye hukuki olarak ev arama, el koyma talebinde bulunmadığını ve asla da bulunmayacağını, buna karikatürlerinden galeri yapan haber sitelerinin de dahil olduğunu dile getirdi.

Karikatürist, Twitter paylaşımında bulunan kişinin öğretmen olmadığını da ima etti: “Bir de bu flood sıfır takipçili, isimsiz, yeni açılmış, hiç bir gönderisi olmayan hesaptan yazılmış. Gerçek gibi mi geliyor size? Üstelik bu yeni hesabın ilk floodu daha yayınlanır yayınlanmaz, ilk olarak davalı olduğumuz site sahipleri ve şirketler tarafından paylaşılıp yayıldı.

Hadi gerçek diyelim. Biz web sitesi üzerinden şikayette bulunuyoruz. Arkasında kim olduğunu bilmiyoruz. Haklı olduğumuz halde, üzüldüğümüz için sonradan vazgeçtiğimiz siteler var.”

‘Derdimiz ticari siteler’

Yaşaroğlu, geçen haftalarda da sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kişinin aynı şekilde paylaşımlarda bulunduğunu aktararak ‘bloğunda karikatür paylaşan öğrenciye, 58 yaşındaki emekli kadına ya da 70 yaşındaki amca’ya da dava açılmadığını dile getirdi.

Karikatürist, paylaşımında şunları kaydetti: “Sosyal medyada ya da Whatsapp’ta karikatür paylaştı diye kimseye suç duyurusu yapmıyoruz. Avatarını karikatür yaptı diye açılmış bir dava da yok. Sadece ticari sitelerle derdimiz.

Şunu da ekleyeyim, biz suç duyurusunda bulunduk diye tutuklanan, nezarethaneye atılan, gözaltına alınan kimse de yok. Telif davalarında böyle şeyler olmuyor. Her yazılana inanmayın lütfen.

Uyar kaldır yöntemini söyleyenler var. Birçoğunu uyardık zaten. Bazıları ‘Kaldırmıyorum, dava açarsan aç’ pişkinliğiyle döndü. Yıllarca dergilerimizde, kitaplarımızda yazdık ‘İzinsiz kullanmayın’ diye. İzin isteyen bir çoğuna da izin verdik üstelik.

Bilinçli olarak emeğimizi korumaya çalışmamızı manipüle etmeye çalışan kişilerin gazına gelmeyin arkadaşlar. Sözlüklerde falan da bize giydirip duruyorsunuz (ki orda normal) Ama bari haklı giydirin.

Bi de ‘Bunu paylaşıcam ama dava açarsın, iban yollayın, yolsuz kaldıysan’ şakaları da eskidi ve zaten komik değillerdi. Sevgili troller, saldıracaksanız yeni bişey bulun. Sevgiler.”

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