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Karın ağrısı hayatını kurtardı!

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İzmir’de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 65 yaşındaki Metin Dede'nin aort damarının yırtıldığı ortaya çıktı. Zamanında ameliyata alınan adam, şans eseri ölümden döndü
Karın ağrısı hayatını kurtardı!

İzmir Karşıyaka'da yaşayan 65 yaşındaki Metin Dede geçen hafta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkik sonucu hastanın aort damarında daha önce oluşan anevrizmanın yırtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Eyüp Hazan ve ekibi, Metin Dede’yi acil ameliyat etme kararı aldı. Metin Dede, sağlık personelinin zamana karşı yaptığı mücadele sonunda yaşama tutunmayı başardı.

 

'ŞANSLI BİR HASTA'

Prof. Dr. Eyüp Hazan, aort damarı  yırtılmasının önemli bir sağlık sorunu olduğunu, hastaların yüzde 50’sinin olaydan birkaç dakika sonra hayatını kaybedebildiğini belirtti.

Metin Dede’nin çok şanslı bir hasta olduğunu anlatan Prof.Dr. Eyüp Hazan şunları kaydetti: "Bu hastalık belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır. Çoğu zaman tesadüfen saplanır. Karın ağrısı çok sık karşılaşılan bir hastalık ama bazı durumlarda çok uyarıcı olabilir. Hastamızın hastaneye yakın oturması ve hemen başvurması da bu süreçte hayat kurtardı. Aort damarı patladığı zaman hastaların bir iki dakika içinde bütün kan hacmi karında birikebilir. Hastaların ölüm oranı yüksek olur. Metin Bey’de patlama arkaya doğru olmuş, arkadaki karın zarının arasına sızarak yavaş yavaş yırtılma hadisesi gerçekleşmiş. Bu hasta için bir avantajdır."

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Aort damarı yırtılmalarındaki ölüm oranının yüzde 80 olduğunu dile getiren Prof.Dr. Eyüp Hazan, hastalarına yaptıkları zamanında müdahalenin iyileşme sürecinde çok etkili olduğunu, 3 saat süren başarılı bir ameliyat sonunda Dede’nin yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

'ACAYİP BİR KARIN AĞRIM VARDI'

Metin Dede de bir arkadaşının geçen sene aort damarında oluşan anevrizma dolayısıyla ameliyat olduğunu, hastalığın ismini ilk kez o zaman duyduğunu söyledi.

Daha önce yaşadığı bir sağlık sorununun olmadığının anlatan Dede, "O gün acayip bir karın ağrım vardı. Hastaneye gittim, doktorlar aort damarımın patladığını söyledi. 'Acil ameliyat olmalısın' dediler. Şu an kendimi iyi  hissediyorum. Şanslı bir hastayım, büyük bir hastalığı doktorlarımın zamanında yaptığı müdahaleyle atlattım" diye konuştu.

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