  • BIST 1.408
  • Altın 456,195
  • Dolar 8,0395
  • Euro 9,6202
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Karpaz'da 8 yeni covid vakası...Temaslı sayısının çok olduğu tahmin ediliyor

» »
Karpaz'da 8 yeni covid vakası...Temaslı sayısının çok olduğu tahmin ediliyor
Karpaz'da 8 yeni covid vakası...Temaslı sayısının çok olduğu tahmin ediliyor

KKTC Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı:

Vatandaşlarımıza Önemle Duyurulur,

Bölgemizde Yeşilköy de 1, Yenierenköy de 7 toplam da ise 8 vakamız tespit edilmiştir. Bölgemiz kırsal bölge olması hasebiyle çok fazla temaslı olduğu aşikardır. Dün yapılan 269 PCR testinde sadece 1 pozitif vakaya rastlanmıştır ancak bu sonuç sizleri yanıltmasın çünkü temaslı olan vatandaşlarımızın pozitife dönme süreci minimum 4 yada 5'ci günü bulmaktadır dolayısıyla rehavete kapılmamak gerekir. Ayrıca kendini gizleyen ve korkan vatandaşlarımızın da toplum sağlığını düşünerek hareket etmeleri çok önemlidir. Bununla birlikte temaslı olan vatandaşlarımızın evlerinde kendilerini en az 1 hafta izole etmeleri, test yaptırmaları veya bizlere 0542 854 69 68 numaralı telefondan ulaşmaları sürecin atlatılması bakımından elzemdir. Haftaya salı günü temaslı olan vatandaşlarımız ile birlikte genel bir tarama yaparak durumu kontrol altına almayı planlamaktayız. Bu kapsamda 1 hafta süresince vatandaşlarımızın toplu bulunabileceği Kahvahane, Berber, Kuaför, pazar alanı vb. yerlerin faaliyetlerine ara verilmiştir. Önümüzdeki 15 gün bizler için çok önemli ve dikkat etmemiz gereken bir süreçtir. Birlikte bu süreci daha önceki dönemlerde olduğu gibi hep beraber atlatacağımızdan eminim. Bu 15 günlük süre içerisinde vatandaşlarımdan ricam daha dikkatli olmaları, misafir kabul etmemeleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönündedir. Son olarak işyerlerimizin de aynı hassasiyeti göstererek ''Bulaşıcı Hastalıklar Üst kurulunun'' belirlediği kurallara harfiyen uymaları son derece önemlidir. Covid 19'a yakalan vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda evlerine dönmelerini umut ederim.

Bölgemize geçmiş olsun,

5sc.png

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Din İşleri Başkanı'ndan Kuran Kursları kararı hakkında açıklama15 Nisan 2021 Perşembe 18:56
  • Başbakan Ersan Saner:Kıbrıs’ta Türk egemenliğinin var olduğunun en güzel örneği Vakıflar’dır15 Nisan 2021 Perşembe 18:47
  • Çavuşoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak15 Nisan 2021 Perşembe 18:45
  • Lefkoşa'da kaza! Araç bisikletliye çarptı sürücü yaralandı15 Nisan 2021 Perşembe 18:04
  • İskele kapalı pazar yeri ve terminal alanının yapımına başlandı15 Nisan 2021 Perşembe 17:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Akbulut’un vefatı nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı15 Nisan 2021 Perşembe 17:44
  • Sadıkoğlu ile Amcaoğlu, İskele Türk Maarif Koleji inşaatında incelemelerde bulundu15 Nisan 2021 Perşembe 17:43
  • Hükümetin Tasarısı ve Muhalefetin Önerisi, Meclis Hukuk Komitesi gündeminde görüşülecek15 Nisan 2021 Perşembe 17:13
  • HP Genel Başkanı Kudret Özersay:"Rektörler açıklaması" kurumsal değil olsa olsa Rektörlerin şahsi görüşleri olarak okunmalıdır15 Nisan 2021 Perşembe 17:06
  • Kültür Dairesi Dünya Sanat Günü’nü kutladı15 Nisan 2021 Perşembe 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti