Karpaz'da Covid Paniği

Kaleburnu ve Avtepe’ye aile ve arkadaş ziyaretine gelen bir kişinin testinin pozitif olmasından kaynaklı iki köyde temaslısı bulunan toplam sekiz kişi karantinaya alındı

Kaleburnu ve Avtepe’ye aile ve arkadaş ziyaretine gelen bir kişinin testinin pozitif olmasından kaynaklı iki köyde temaslısı bulunan toplam sekiz kişi karantinaya alındı

DETAY ÖZEL HABER

İskele'de de bir çok kişi karantinaya alındı

İskele'de Pile bağlantılı çok sayıda Covid-19 temaslısı bugün karantina otellerine alındı.

İskele'de, Sınırsütü köyünde ve Topcuköy'de çok sayıda kişi Covid-19 temaslısı olarak karantina oteline götürüldü.

Temaslıların Pile'deki askeri bölükteki uzman askerler ile bağlantıları olduğu öğrenildi.

İskele ve civar köylerdeki covid-19 temaslılarının olması vatandaşlar arasında tedirginlik de yarattı.

İskele İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Covid -19 salgını ile mücadele kapsamında İskele İlçe Emniyet Kurulu Kaymakam Ertuğrul Toroslu başkanlığında toplandı.

İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı da Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararların ilçede nasıl uygulanacağı hakkında görüşüldü.

Toplantı sonrası BRT’ye açıklamada bulunan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ilçedeki bütün kurum kuruluş ve işletmelerin kaymakamlık, belediye ve polis işbirliğinde her gün etkin bir şekilde denetleneceğini ifade etti.

Tüm bölgelerde olduğu gibi İskele de de akşam 20.00 sabah 05.00 arasında ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirten Toroslu, yasağın devam ettiği sürede acil olarak sokağa çıkması gerekenlerin İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yaparak izin alabileceklerini söyledi.

Kaymakam Toroslu, vatandaşlardan ve işletmelerden bu süre zarfında maske mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

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İskele'de Pile bağlantılı çok sayıda Covid-19 temaslısı!