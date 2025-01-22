Kartalkaya'da otelde yangın faciası: 76 kişi hayatını kaybetti! 9 gözaltı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı. Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı. İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

Yapılan açıklama şu şekilde; Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyorum.

YANGINDA 76 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Grand Kartal Otel'in bulunduğu kayak merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkış sebebi henüz yetkililer tarafından tespit edilemeyen yangın sonucu bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, itfaiye ve su tankerleri gibi her türlü ekip ve personelle yangının söndürüldüğünü belirtti.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığını, arama ve tarama çalışmalarının da az önce nihayete erdirildiğini aktaran Yerlikaya, "Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun." dedi.

Yerlikaya, Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlik tespit çalışmalarının yapıldığını aktararak, "52 naaşın kimlikleri aileleriyle tespit edildi ve şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumunda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bununla da ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek." diye konuştu.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 Cumhuriyet savcısının ve Başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyetinin yangının sebebi, ihmal, kusurla ilgili çalışmalarını yapmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor, yapılması gereken, olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki bu idari soruşturma sonucunda, bu hakikat ortaya çıkacak ve aziz milletimizle bunu hep birlikte paylaşacağız."

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, karara ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü güneşin batışına kadar bir gün milli yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya çekileceği belirtildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: YARALILARDAN 17'Sİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yangının yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, olayla ilgili büyük üzüntü ve acı yaşadıklarını ifade etti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Memişoğlu, şunları söyledi:

"51 yaralımız var; bunlardan biri ağır, yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor, durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu şu an kritik. Allah'ın izniyle diğerlerini inşallah taburcu edeceğiz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

Sağlık Bakanlığından otel yangınında yaralananların durumuna ilişkin açıklama da "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun." denildi.

BAKAN ERSOY: 2 YANGIN MERDİVENİ VAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut." diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, bir gazetecinin "Tesiste yangın merdiveni var mıydı?" sorusuna, "2 yangın merdiveni var." yanıtını verdi.

Bakan Ersoy yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

YANGINDA YARALANANLARIN YAKINLARI ALO 184'TEN BİLGİ ALABİLECEK

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananların yakınlarının, "ALO 184" Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattından bilgi alabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN GENÇ YÜZÜCÜSÜ VEDİA NİL APAK, YAŞAMINI YİTİRDİ

Fenerbahçe Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; babası değerli kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKANLAR MEMİŞOĞLU VE IŞIKHAN, YARALANANLARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Işıkhan ile yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldıklarını belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "İnşallah, en kısa zamanda tüm yaralılarımızı sağlıklarına kavuşturarak taburcu edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini belirterek, "Hepimizi derin üzüntüye boğan yangınla ilgili detaylı araştırma yapmak üzere müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sorumlularla ilgili gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

YANGINDAN SAĞ KURTULAN ŞENTÜRK: YANGIN ALARMI OLSAYDI DAHA HIZLI HAREKETE GEÇEBİLİRDİK

Yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını ilk etapta fark etmediğini, çatıdan kar düştüğünü zannettiğini söyledi.

Yangın sesinin giderek şiddetlendiğini ve koridorlardan "yardım edin" seslerinin yükseldiğini anlatan Şentürk, "O zamana kadar herhangi bir duman görmedik, bir koku almadık. Yangın olduğu hiç aklıma gelmedi." dedi.

Şentürk, odanın kapısını açtıklarında koridorun tamamen dumanla kaplandığını gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde hazırlanarak aşağıya inmeye çalıştık. Duman nefes almamızı engelleyecek yoğunluktaydı. Kızımla ezbere merdivenlerle dolanarak kapıya koştuk. Eşim, bizden hemen sonra çıkmasına rağmen duman yoğunluğu nedeniyle aşağıya inememiş. Pencereden alttaki sundurmaya atlayıp o kattakilerle birlikte beklemişler. Daha sonra arabanın üzerine atlayarak kurtulmuşlar."

Yangın sırasında binanın durumunun çok kötü olduğunu söyleyen Şentürk, "İnsanlar pencerede kurtulmayı bekledi. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Eşim yangın merdivenini bulamadığı için sundurmadan aşağıya atlamak zorunda kaldı. Kurtulduğumuz için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Şentürk, yaşanan süreçte ihmaller zincirinin bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yangının üst katlarda çıkmadığını söyleyebilirim. Çünkü duman aşağıda yoğundu. Bizim sonradan duyduğumuz yangının restoranda çıktığı yönündeydi. O otele ilk kez gitmiyorum. Yangın merdiveni hiç dikkatimi çekmedi. Yangın alarmı olsaydı daha hızlı harekete geçebilirdik. Göz göre göre bir felaket yaşandı. Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmayışı insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının fazla olması, yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi. Biz çıkıncaya kadar yangın alarmı çalmadı."

"İTFAİYE GELMEDEN ÜST KISIM YANMAYA BAŞLADI"

Görgü tanığı Barış Salgür, AA muhabirine, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

"YATAKLARLA İNSANLARIN SERT ZEMİNE DÜŞMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞTIK"

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.

İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.

Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.

"OTOPARKTAN ÇIKMAYA ÇALIŞTIK"

Otelde çalışan Kadir Kocadurmuş ise AA muhabirine, yangın olduğunda uyuduğunu, ustalarının gelip "yangın var" dediğini ve kapılara vurarak kendilerini uyandırdığını söyledi.

Daha sonra hemen yataktan kalkıp sadece telefonunu yanına aldığını anlatan Kocadurmuş, "Dışarı çıktım, her yer dumandı. Bizim katta herhalde 15-20 kişi vardı, hepimiz çıktık. Dumandan etkilendik biraz." dedi.

Kocadurmuş, "Çalışanlar misafirleri kurtarmaya çalıştı mı?" sorusuna, "Evet çalıştı. Ustalar olsun, arkadaşlar olsun, hep kapılara vurduk. Uyuyanları uyandırdık, dışarı çıktılar." yanıtını verdi.

Yangın sırasında elektriklerin gittiğini ve asansörün kullanılamadığını aktaran Kocadurmuş, otelin yüzde 90'ının dolu olduğunu söyledi.

Muzaffer Çiğ de yaşadığı olayı, "Ben uyuyordum, arkadaşlar bağırdı. Yangın merdiveni olmayınca biz de merdivenlerden koşarak gittik. Ortalık dumandı. Duman olduğu için odaları boşaltmak zorunda kaldık. Dışarı çıktıktan sonra uzaklaştım, yoğun bir duman vardı. Yangını mutfaktan aşçı tespit etmiş sanırım. Biz de gözümüzü açtığımızda her taraf yanıyordu." sözleriyle anlattı.

İsmini vermek istemeyen bir otel çalışanı ise saat 03.00 civarında mutfakta görevli arkadaşının odalara gelip kapılara vurduğunu, "yangın var" diye bağırmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz de 3. katta otoparktan çıkmaya çalıştık. İlk etapta kapı kapalıydı, sonra kapı açıldı dışarı çıktık. Ondan sonrası çok hızlı bir şekilde yayıldı. İtfaiyeler gelinceye kadar etrafı sarmıştı. Yangın biraz geç fark edilmiş, geç fark edilince zaten önlem alınmadı. Vefat eden arkadaşlarımız da var."

"DUMAN KOKUSUNA UYANDIK"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangından kurtulan iki kişi ile bir görgü tanığı yaşadıklarını anlattı.

Yangından kurtulan Atakan Yelkovan, AA muhabirine, otelin 3. katında konakladıklarını ve yangın sırasında eşinin uyandığını söyledi.

Yangında otelde herhangi bir alarm çalmadığını belirten Yelkovan, "Duman kokusuna uyandık, beni de uyandırdı. Panikle kalktım. Emin bile değildik yangın olduğuna, gelir geçer bir şey sandık çünkü dumanı görüyoruz ama alarm yok. Ortak lobiye doğru koştuk. Yukarı çıkalım dedik, yangının kaynağını da bilmiyoruz. Alevleri ve dumanları görünce aşağı indik. Aşağıda kayak odası var, oradan canımızı zor kurtardık. Biz 3. katta kalıyorduk, alevler 4. kattaymış, üzerimize doğru geliyordu. Bir yandan arkadaşlarımızı ararken bir yandan dışarıya çıkmaya çalıştık." diye konuştu.

Yelkovan, insanların yardım çığlıkları attığını anlatarak, "Atlayanlar oldu, kötüydü, bilmiyorum. Zor bir geceydi. Buraya eşim ve çocukları olan arkadaşlarla geldik. Biri atladı." dedi.

Yangından kurtulan ve ismini vermeyen bir kadın, "Çığlıklara uyandık, ne olduğunu bilmiyoruz. 'Yangın var, tahliye ediyoruz oteli.' dediler. Bağrışmaya çıktık, biz 2. kattaydık. Benim gördüğüm yangın 4 ve üzerindeki kattaydı. Zaten hava rüzgarlıydı ve çok kötüydü." şeklinde konuştu.

Çevredeki diğer otellerden birinde çalışan Barış Özcan, yangını duymalarıyla uyandıklarını ancak ellerinden bir şey gelmediğini dile getirdi.

Gecenin bir yarısında insanların uykularında hayatlarını kaybettiklerini anlatan Özcan, "En çok etkileyen de birbirine bağlanmış çarşaflar var. İnsanlar can havliyle dışarıya çıkmaya çalışmışlar. Yani bilanço gerçekten çok ağır. Keşke elimizden bir şey gelse ama gelmiyor. Biz de karşı otelin çalışanlarıyız. Yardım için buraya geldik, bir kova su bile

dökebilsek içimizi rahatlatacaktı." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZLE SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN OTEL YANGININDAN ETKİLENENLERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangından etkilenen vatandaşlara destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

AB KOMİSYONU ÜYESİ LAHBİB'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, 3 günlük Türkiye ziyareti sırasında haberini aldığı Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başsağlığı dileğinde bulunan Lahbib, AB Sivil Koruma Mekanizmasının yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Okulların tatil olması nedeniyle ölenler arasında çok sayıda çocuk bulunuyor. Yaşamını yitiren isimlerden bazıları şunlar: Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi de otelde konaklayanlar arasındaydı. Türkmen’in kızı Ala Dora Türkmen (18), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9013 odada piste bakan kısımda, ailemden haber alamıyoruz, yangında mahsuruz acil yardım” diyerek çağrıda bulundu. Ancak yangında Türkmen ve eşi Ayşe Neva Türkmen ile çocukları Ala Dora ve Yücel Ata Türkmen (22) de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden bazıları şöyle: Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, Medical Park Ankara Hastanesi’nden Dr. Ahmet Çetiz, eşi Habibe Çetiz ile çocukları Vedat, Sedat ve Esat Çetiz, Fenerbahçeli yüzme sporcusu Vedia Nil Apak (11), Ferda Apak, Oyak Çimento Fabrikaları AŞ Bolu Çimento Şubesi Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan, eşi Ayşemin Elif Doğan ve kızları Ayşe Maya Doğan, Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkanı Can Tokcan, kardeşi Atıl Enis Tokcan ve oğulları Kemal Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan, Yaşam koçu Duygu Doğan, eşi Mert Doğan ve kızları Mavi ile Doğa Doğan, annesi Burcu Güngör, babası Kıvanç Güngör ve kardeşi Kerem güngör, TED Ankara Koleji 10’ncu sınıf öğrencisi Eren Bağcı, Ankara Okulu 3’ncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve 2001 mezunu babası Can Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan ile babası Atıl Enis Tokcan.

Yangında Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp Mardin’den Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu da hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, tedaviye alındı.

ODTÜ Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında 10. sınıf öğrencimiz EREN BAĞCI’yı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

Otel yangınında son bulan ailelerden biri de nöroloji uzmanı Dr. Ahmet ve eşi Habibe Çetiz’in ailesi oldu. Sömestr tatili için ailecek Kartalkaya’ya giden Çetiz çifti ve yaşları 9 ila 11 arasında değişen 3 çocuğu acı şekilde can verdi. Çocuklardan ikisinin ikiz kardeş olduğu öğrenildi. Dr. Çetiz 45 yaşındaydı ve 2015’de GATA Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını alarak nöroloji doktoru olarak çalışmaya başlamıştı.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, eşi ve iki çocuğu ile otelde tatildeydi. Yangın sırasında eşi, çocuklarından birini alarak otelden çıkmayı başardı. Ancak daha sonra hem Prof. Dr. Yalçın’dan hem de küçük kızından haber alamayan eşi, diğer kızıyla birlikte otelin önünde onlardan gelecek haberleri bekledi. Saatler süren bekleyişin ardından ise Dekan Yalçın ile 11 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayıp haberi Yalçın Ailesi’nin hayatta kalan fertlerinin yanı sıra Atakan Yalçın’ın görev yaptığı Özyeğin Üniversitesi’nde de büyük üzüntü yarattı.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Pelin Güngör ve ailesi ile İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Vedia Nil Apak ve annesi de yangında hayatını kaybetti. TED İstanbul Koleji’nden Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu’nun da hayatını kaybettiği öğrenildi. Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Erenköy Işık İlköğretim 2’nci sınıf öğrencisi Mavi ve ablası 4’üncü sınıf öğrencisi Doğa Doğan ile anne ve babaları da hayatını kaybetti.