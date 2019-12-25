Katarlılardan sonra biri daha ortaya çıktı: Kanal İstanbul güzergahı daha açıklanmadan 600 dönüm arazi toplamış!

Babacan Holding’in Kanal İstanbul güzergahı henüz açıklanmadan bölgeden arazi toplamaya başladığı, güzergah açıklandığında ise 600 dönüm büyüklüğünde araziyi bünyesinde toplamış olduğu ortaya çıktı

AKP’nin hız verdiği Kanal İstanbul projesinde bölgedeki arazilerin sahipliğine dair tartışmalar devam ediyor. Katarlıların bölgede büyük araziler satın aldığına dair bilgilerin ardından bir detay daha ortaya çıktı. Babacan Holding, daha Kanal İstanbul güzergahı açıklanmadan 6 yıl önceden itibaren bölgede arazi toplamaya başlamış, 600 dönüm araziyi satın almış.

ADRESE TESLİM ‘TAHMİN’

2018’in mart ayında Hürriyet’te yayımlanan habere göre, Babacan Holding, 2012 yılından itibaren Kanal İstanbul güzergahından arsa toplamaya başlamış. Kanal İstanbul güzergahı Ocak 2018’de açıklandığında Babacan Holding’in elindeki arsa büyüklüğü 600 bin metrekareye kadar ulaşmış bile. Söz konusu haberde Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan’ın yaptığı şu açıklamaya da yer veriliyor: “İşimizin ham maddesi arsa. Her 5 yılda bir şirketimizin yol haritasını çıkarıp o yönde hamle yapıyoruz. Arazi geliştirme konusuna odaklanan şirketimiz Kanal İstanbul çevresinde 6 yıldır arsa topluyor. Sazlıbosna, Şamlar, Dursunköy, Resneli, Hoşdere, Baklalı ve Balaban’da 600 bin metrekare arsamız var.”

Haberde, kanala komşu alanda yer alan arsalara dair çalışmaları hakkında da konuşan Babacan, “Yatırım takvimimiz Kanal İstanbul’a da bağlı. İhale yapılmasını ve çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Bir anda tüm arsaları devreye almayız. 5 yıl içinde aşama aşama ilerlemeyi planlıyoruz. Bu arsalarda yapılacak projelerinde değeri 10 milyar lirayı bulur” diyor.

DEĞERİ YÜZDE 3 BİN 200 ARTTI!

Haberde, Kanal İstanbul güzergahındaki bölgede arsa fiyatlarının, ‘çılgın proje’ ortaya çıkmadan önceki seviyesine göre yüzde 3 bin 200’e kadar artış yaşadığı da belirtiliyor. Örneğin Sazlıbosna mevkiinde 2010 yılında 10-15 lira olan arsa metrekare fiyatı 2013’te 120-160 liraya, 2018’de ise 400-500 liraya kadar çıkmış.

İMAMOĞLU AÇIKLADI: EN BÜYÜK ARAZİ KATARLILARA AİT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana Kanal İstanbul'da 30 milyon metrekare arsa hareketi olduğunu açıklamıştı. “30 milyon metrekare Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa büyüklüğü demek” diyen İmamoğlu, “En büyük arazisi olan ilk üç şirket, Arap şirketi” ifadelerini kullanmıştı.

KATAR EMİRİ'NİN ANNESİ DE ‘YATIRIMCI’

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani'nin annesi Şeyha Moza’nın Başakşehir’de 100 bin lira sermayeli şirket kurup 1.5 ay kadar sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı da ortaya çıkmıştı.