Dün Covid-19 nedeniyle öldüğü açıklanan 40 yaşındaki Salih Çarka’nın yakınları isyan etti.
Salih Çarka'nın kardeşi Kadriye Kiriş Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı:
İyi bakın bu fotoğrafa !!
40 yaşında Sigara bile içmezdi abim ! Katilsiniz ! Hepiniz ! Hepimiz !
Yönetemeyenlerde ! Yönetilemeyenlerde !
Şımarıksınız ! Hala hiç birşey olmamış gibi kafeleri barları evleri dolduracak kadar şımarık !
Kişisel menfaatler uğruna mahfettiniz memleketi!
Hâlâ utanmadan okul açanlar. Hala meyhanede rakı tokuşturanlar !
Hade onlar kapatmadı ! Hade işe gitmek zorunda kaldık . İş bitince gel tıkıl evine !
Yoooo onlar kapatmadıysa bizde lazım suyunu cıkaralım !
Hasret kaldık rakıya , mocha olmadan da yaşayamayık !
Herkes klavye kahramanı ..Herkes kapandı kapanmadı dalgasında ! Sen kapat be gendini .. en azından iş sonrası kapat !
Yürüyerek girdiği karantinadan bu gün ilaçlanmış kutuda aldık biz canımızı .
Topraga nasıl verdik biz bilirmisiniz ! 20 Metre uzakdan seyrederek !
Dozerle gömdüler !
Bu saatten sonra yere batsın memleketiniz !
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