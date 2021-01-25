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''Katilsiniz, Hepiniz, Hepimiz!''

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Dün Covid-19 nedeniyle öldüğü açıklanan 40 yaşındaki Salih Çarka’nın yakınları isyan etti.
''Katilsiniz, Hepiniz, Hepimiz!''

Dün Covid-19 nedeniyle öldüğü açıklanan 40 yaşındaki Salih Çarka’nın yakınları isyan etti.

Salih Çarka'nın kardeşi Kadriye Kiriş Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı:

İyi bakın bu fotoğrafa !!

40 yaşında Sigara bile içmezdi abim ! Katilsiniz ! Hepiniz ! Hepimiz !

Yönetemeyenlerde ! Yönetilemeyenlerde !

Şımarıksınız ! Hala hiç birşey olmamış gibi kafeleri barları evleri dolduracak kadar şımarık !

Kişisel menfaatler uğruna mahfettiniz memleketi!

Hâlâ utanmadan okul açanlar. Hala meyhanede rakı tokuşturanlar !

Hade onlar kapatmadı ! Hade işe gitmek zorunda kaldık . İş bitince gel tıkıl evine !

Yoooo onlar kapatmadıysa bizde lazım suyunu cıkaralım !

Hasret kaldık rakıya , mocha olmadan da yaşayamayık !

Herkes klavye kahramanı ..Herkes kapandı kapanmadı dalgasında ! Sen kapat be gendini .. en azından iş sonrası kapat !

Yürüyerek girdiği karantinadan bu gün ilaçlanmış kutuda aldık biz canımızı .

Topraga nasıl verdik biz bilirmisiniz ! 20 Metre uzakdan seyrederek !

Dozerle gömdüler !

Bu saatten sonra yere batsın memleketiniz !

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