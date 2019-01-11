Katlanabilir telefon Samsung Galaxy S10 ile beraber geliyor!

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalar Samsung, ilk katlanabilir telefonunu bizlerin beğenisine sunmuştu. O günden beridir katlanabilir telefon Fold hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık ancak Fold beklediğimizden daha kısa bir süre içerisinde tekrar karşımıza çıkabilir.

Samsung, S10 için şimdiden basın davetlerini göndermeye başladı. Ancak bu daveti önemli kılan şey Samsung tarafından gönderilen bir görsel. Bu görselin üzerinde ortadan ikiye ayrılmış bir ekran bizleri selamlıyor. Haliyle bu görsel akıllara ilk olarak katlanabilir telefon Fold'u getiriyor.

Gelen iddialara göre bu telefon Galaxy 10 adını da alabilir. Buna ek olarak Samsung Galaxy Fold modelini 2019’un ilk çeyreği içerisinde satışa sunacak deniyor. Ancak dediğimiz gibi, tüm bu bilgiler dedikodulardan öteye gidemiyor. Peki Samsung Galaxy Fold bizlere neler sunuyor?

Infinity Flex adı verilen bir ekran teknolojisi üzerine kurulu olan telefon, 7,3 inç ve 4,6 inçlik iki adet ekranı içerisinde barındırıyor. 7,3 inç ekran, 1536×2152 piksel çözünürlük ve 420 ppi değerini sunuyor. 4,6 inç 21:9 ekranın ise 840×1960 piksel çözünürlüğe ve yine 420 ppi değerine sahip olduğu sızan bilgiler arasında.

Cihaz içerisinde iki adet 3.100 mAh pil yer alıyor. 20 Şubat 2019'da gerçekleştirilecek olan basın toplantısında S10 ile beraber Galaxy Fold'u da görür müyüz açıkçası bilmiyoruz ancak diğer rakip firmaların bu konuda oldukça hızlı davrandığını akıllara getirecek olursak Samsung'un S10 ile beraber telefonu beğeniye sunması da pek şaşırtıcı olmaz.