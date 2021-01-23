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Kavaz, 34 yıllık başkanlığa son veriyor

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Güreş Federasyonu’nun 24 Ocak 2021 Pazar günü Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak olağan genel kurulunda Hüseyin Kavaz başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Kavaz, 34 yıllık başkanlığa son veriyor

Güreş Federasyonu’nun 24 Ocak 2021 Pazar günü Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak olağan genel kurulunda Hüseyin Kavaz başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Faaliyet ve mali raporların onayını alacak olan Güreş Federasyonu, yeni başkanını seçecek. 34 yıllık geçmişi olan Hüseyin Kavaz, Cumhurbaşkanlığında yeni görevi nedeniyle aday olmayacağını vurguladı.

Kavaz’ın açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar tarafından Kamu Hizmeti Kurumu’na atanmam ve çok yoğun bir iş durumu içerisine girmem nedeniyle 34 yılımı verdiğim Güreş camiasında görevimi bırakmak zorunda kaldım. Görev süresinde bana destek olan saygı gösteren tüm üyelere sporcu, hakem ve antrenörlere teşekkür ederim” dedi. 

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