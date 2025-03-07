Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti

Kağıthane semtindeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ve arama kurtarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışmaları başlatmıştı.
Aramaların ikinci gününde cep telefonu, mont ve bazı eşyalarına ulaşılmış, dördüncü gününde Gürel uyur halde bulunmuştu.
Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü.
Ardından entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ece Gürel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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