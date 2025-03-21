  • BIST 9042.18
  • Altın 3672.956
  • Dolar 37.9777
  • Euro 41.0426
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Kayım girişimine karşı CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

»
Cumhuriyet Halk Partisi kurultay kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel, “Olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyım girişimlerinin önünü kesitğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.” dedi.
Kayım girişimine karşı CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tüzüğümüzün 48’nci maddesinin altıncı fikresi gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.” dedi.

 

CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, “Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP’nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk’ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir.” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gözaltıların üçüncü gününde neler yaşanıyor?21 Mart 2025 Cuma 15:31
  • Özgür Özel: 81 İlde halkı meydanlara çağırdı!21 Mart 2025 Cuma 15:26
  • İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi21 Mart 2025 Cuma 14:23
  • Ankara ve İzmir'de 5 günlük eylem yasağı21 Mart 2025 Cuma 13:31
  • Özgür Özel vatandaşları bugün de “meydanlara dökülmeye” çağırdı: Kanuna aykırı emirle set çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin!21 Mart 2025 Cuma 13:30
  • İnşaatta yevmiyeler uçtu: Günlük 7 bin lira21 Mart 2025 Cuma 12:44
  • İmamoğlu'nun gözaltına alınması Trabzon'da nasıl karşılandı?21 Mart 2025 Cuma 10:45
  • İddia: İmamoğlu'nu 1 ay önce gözaltına almak istediler, bazı isimler devreye girip engelledi21 Mart 2025 Cuma 10:09
  • Sosyal medyada İmamoğlu paylaşımı yapanlara operasyon; 54 kişi gözaltına alındı21 Mart 2025 Cuma 10:06
  • Ekrem İmamoğlu'na gözaltındayken yeni soruşturma; "Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz"21 Mart 2025 Cuma 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti