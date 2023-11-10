Kayıp Şahıs: Aydınköy'de Kaybolan Rasım ÖZPARLAK'ın Aranması Devam Ediyor

Kayıp Şahıs Aydınköy'de: Rasım ÖZPARLAK'ın Nerede Olduğu Belirsiz, Polis ve Toplumdan Yardım Talep Ediliyor

10 Kasım 2023 tarihinde, sabah saat 07:00 sularında, Aydınköy'de yaşayan Rasım ÖZPARLAK (E-94) adlı şahıs, kaldığı ikametgahından ayrıldıktan sonra hâlâ geri dönmemiştir. Kayıp şahsın bulunması için yürütülen soruşturma devam ediyor.

Aile ve yakınları, ÖZPARLAK'ın akıbetinden endişe duyarken, olayla ilgili detaylar netlik kazanmamış durumda. Şahsın son görüldüğü yer ve durumuyla ilgili bilgisi olan vatandaşlar, yetkililere bilgi vermek üzere en yakın Polis Merkezi'ne başvurmaları konusunda uyarılıyor.