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Kaza sonucu iç kanama geçiren Ali Sabancı entübe edildi

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Ali Sabancı-Vuslat Doğan Sabancı çifti, Yunanistan’da kaza geçirerek yaralandı. Diken’in öğrendiğine göre iç kanama geçiren ve dalağı alınan Ali Sabancı entübe edildi; Vuslat Doğan Sabancı’nın da yüzünde kesikler var.
Kaza sonucu iç kanama geçiren Ali Sabancı entübe edildi

Esas Holding ve Doğan Holding’den yayınlanan açıklamalarda kazanın denizde ve dün meydana geldiği belirtilip ikilinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı, ayrıntı verilmedi.

Habertürk’ün aktardığına göre kaza Yunanistan’ın Leros adası açıklarında meydana geldi. İlk müdahaleler adada yapıldı.

AA’nın haberine göre çift, deniz ambulansıyla Bodrum’un Turgutreis Limanı’na getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diken’in aileye yakın bir kaynaktan öğrendiğine göre ikili önce Bodrum Amerikan Hastanesi’ne götürüldü. Ali Sabancı İstanbul Amerikan Hastanesi’ni sevk edildi. Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi ise Bodrum Amerikan Hastanesi’nde sürüyor

.Aynı kaynak Diken’e Ali Sabancı’nın iç kanama geçirdiğini ve dalağının alındığını aktardı. Doğan Holding yönetiminden bir kaynak da Ali Sabancı’nın entübe edildiğini, ancak durumunun stabil olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

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