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Kaza yaptı  5 yaralıyı olay yerinde bırakıp  kaçtı!

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Kaza yaptı  5 yaralıyı olay yerinde bırakıp  kaçtı!
Kaza yaptı  5 yaralıyı olay yerinde bırakıp  kaçtı!

Girne-Alsancak çevre anayolunda meydana gelen trafik kazasında Sherıff KABBA, Suna KEITA, Ida Fatou CEESAY ile Muhammed KALOKOH, Muhammad KABIA yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 01.00 raddelerinde Girne-Alsancak çevre anayolunun 5-6’ıncı kilometreleri arasında meydana geldi.

Kazada, ZRG 274 plakalı Mazda marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce yolun Güney kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam edip kaldırım dışında bulunan akasya ağacına aracının ön kısmı ile çarptı. Kazada ZRG 274 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Sherıff KABBA(E-33),Suna KEITA (K-33), Ida Fatou CEESAY (K-30) ile Muhammed KALOKOH (E-27) kaldırıldıkları Girne Akçiçek Hastahanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra muhtelif yerlerinde kesiler olması nedeniyle acil serviste müşahade altına alındı. Yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Girnede sakin Muhammad KABIA (E-28) Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine kaldırılarak muhtelif yerlerinde kesiler ve kafa travması nedeniyle acil serviste müşahade altına alındı. Kimliği meçhul araç sürücüsü aracta bulunan 5 yaralıyı olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaçan sürücü aranıyor.

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