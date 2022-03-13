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Kazalar ile İlgili Açıklama

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Kazalar ile İlgili Açıklama
Kazalar ile İlgili Açıklama

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre,

Trafik Kazası Bugün meydana gelen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Selvilitepe - Kozan yolu üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Hüseyin SAĞOL yönetimindeki LZ 924 plakalı araç kontrolden çıkarak yolundan çıkıp çam ağacına çarpmıştır. Yine aynı güzergah üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Savaş BAKAY , yönetimindeki FR 393 plakalı araç da kontrolden çıkarak yolun solundan çıkıp takla atmıştır. Her iki kazada da yaralanan olmadı. Kazalara ilgili soruşturma devam etmektedir.

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