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KED: Girgin unutulmayacak

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Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, müzisyen Fatih Girgin’in vefatından dolayı bir taziye mesajı yayımladı.
KED: Girgin unutulmayacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, müzisyen Fatih Girgin’in vefatından dolayı bir taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan tarafından yayımlanan mesajda, genç yaşta hayatını kaybeden Girgin’in vefatının büyük üzüntü yarattığı vurgulandı.

Soyalan mesajında, “Ülkemizin yetiştirdiği başarılı müzisyenlerden olan ve birçok etkinlikte birlikte sahne aldığımız, sanatçı dostumuzu, kardeşimizi çok genç yaşta, ani kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun bizlere bıraktığı güzel anıları, hoş ezgileri hiçbir zaman unutulmayacak. Fatih Girgin’e rahmet dilerken, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Acımız büyüktür.” dedi.

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