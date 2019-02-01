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Kedilerinizden vazgeçmeyin!

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Toksoplazma hastalığı hakkında yanlış bilinenler sebebiyle çok sayıda vatandaş evcil kedilerinden vazgeçiyor.
Kedilerinizden vazgeçmeyin!

Toksoplazma hastalığı hakkında yanlış bilinenler sebebiyle çok sayıda vatandaş evcil kedilerinden vazgeçiyor. Göz fonksiyonlarında sorunlara yol açması ve hamilelik döneminde bebeğin ölümüne varacak sonuçlar ortaya çıkarması nedeniyle Toksoplazma kadınların korkulu rüyası olmuş durumda. Yanlış bilinenlerin aksine Toksoplazma bir enfeksiyon olup kediler de hastalığa ağız yoluyla aldığı parazitlerden yakalanıyor. Kediler parazitleri aldıktan 1-2 hafta sonra bu parazitlerin yumurtalarını dışkıları ile saçmaya başlıyorlar. Parazitlerin dışkı yoluyla saçılmasının akabinde kedinin kumu günlük olarak değiştirilirse hastalığa yakalanma olasılığı ortadan kalkıyor.

'BİN KEDİYLE TEMAS KURMUŞUMDUR, HALA TOKSPLAZMA BULAŞMADI'

Veteriner hekim Melike Gümgümcü, Toksoplazma hastalığının kedilerin aksine yeterince pişmemiş et, iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden bulaşma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti. 13 yıldır veteriner hekimlik yaptığını ve birçok kediye dokunduğunu ancak Toksoplazmaya hiç yakalanmadığını aktaran Melike Gümgümcü, “Şu an Türkiye’nin yoğun olarak gündeminde. Maalesef insanlarımız evlerinde besledikleri kedileri, kediden bulaşan Toksoplazma hastalığının gözleri kör ettiğini düşünerek sahipli kedilerini barınaklara ve sokaklara bırakmaya başladılar. Bu hafta çok yoğun bir şekilde, yoğun bir sayıda bize ulaştı.Biz çok üzgünüz. Bir yanlış algı var. Bunu kırmamız gerekiyor. Toksoplazma sadece kediden bulaşmaz. Evet kedi dışkıları bulaşmada önemli bir faktör ama Toksoplazma özellikle bulaşık olan sebze meyvelerin yenilmesiyle, iyi yıkanmamış sebze, meyvelerin yenilmesiyle özellikle Toksoplazma kistlerinin iyi pişmemiş etlerle alınmasıyla insanlara bulaşır. Evinde hiç kedi beslemediği halde Toksoplazmaya yakalanan insan sayısı çok fazladır. 13 yıllık veteriner hekimim hala Toksoplazma negatifim. Temasta bulunduğum kedi sayısı yüzleri, belki bini bulmuştur. Kesinlikle evinizde beslediğiniz kedinizden bu kadar çabuk vazgeçmeyin” dedi.

'HER KEDİ TOKSOPLAZMA DEĞİLDİR'

Toksoplazmanın tüm memeli canlılarda görülebildiğini ve vücudun hastalığı savaşarak yenebildiğini sözlerine ekleyen Melike Gümgümcü, “Kedinizin Toksoplazma pozitif olup olmadığını bile bilmiyorsunuz. İkinci olarak Toksoplazmayı insan vücudu aldıktan sonra buna bağışıklık kazanır. Hastalık semptomlarını bazen fark etmeyebiliriz. Direkt bağışık hale geliriz. Özellikle hamilelik dönemlerinde Toksoplazmaya yakalanmak bir risktir. Onun dışında vücut zaten bu hastalıkla savaşarak yenebilir. Bu yanlış algıları kırmamız gerekiyor. Tüm memelilerde görülen bir hastalıktır. Deniz canlılarında dahi görülebilen bir hastalıktır. O yüzden bu kedilerimizden yoğun bir şekilde vazgeçme olayından, onları sokaklara ve bakımevlerine bırakma olayından vazgeçsinler. Biz buraya gelen her 5 kişiden 2’sini vazgeçirebiliyoruz anlattıktan sonra ama insanların kafasında çok büyük bir soru işareti oluştu. Kesinlikle her kedi Toksoplazma değildir. Bu kadar çabuk vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.

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